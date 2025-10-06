Congo-Kinshasa: A malin malin et demi !

Emoi dans le camp de l'ennemi après la décision du 61e Conseil des ministres qui a réitéré, entre autres, l'importance du strict respect des mesures relatives à la suspension des exportations du cobalt congolais.

Ressources clé pour la transition énergétique mondiale, la RDC entend prendre toutes les dispositions de sécurité dans les transactions de son cobalt, son cuivre, son or et son lithium...

Face à cette urgence qui va dans le sens d'une certaine précipitation, Kinshasa calme le jeu en ajournant, à une date ultérieure, la signature du Cadre d'intégration économique régionale (REIF) aux côtés du Rwanda. Et pour cause : la présence toujours active des forces rwandaises sur le territoire congolais.

Cette annonce de report par le gouvernement congolais a été à la base du tollé au Rwanda qui attendait l'ouverture des investissements occidentaux dans la zone des Grands Lacs. Kigali, sous le coup des sanctions économiques, croyait obtenir une bouée de sauvetage.

En effet, depuis le vote de la résolution 2773 des Nations unies qui réaffirme l'intégrité et la souveraineté de la RDC, le Rwanda continue de faire la sourde oreille en multipliant des subterfuges pour pérenniser sa présence et son soutien à ses supplétifs de l'AFC/M23. Aucun signe manifeste de Kigali de retirer ses troupes de l'Est du territoire congolais.

De la même manière, il inocule son venin à la rébellion de Goma afin de retarder la démobilisation du M23. Kinshasa veut une paix réelle dans le respect de son intégrité territoriale en évitant de demi-mesures. Le Rwanda doit accepter de quitter le territoire congolais. Ce sera une bonne manière de rassurer les investisseurs sur le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans cette partie de la République.

Cette manière de jouer au chat et à la souris n'est pas de nature à apaiser les esprits. Le Rwanda croyait avoir réussi son coup après toutes les négociations et n'attendait que la signature pour crier victoire. A malin malin et demi, il s'est fait prendre à son propre piège.

La preuve que Kigali ne vient pas dans ces négociations de bonne foi. Mais, seulement, il peut toujours rebondir, à tout instant, sur Doha dont la 6ème session des pourparlers reprend aujourd'hui.

Pour Kinshasa, la ligne de conduite reste ferme. Aucune avancée économique n'est envisageable tant que les troupes rwandaises demeurent dans l'Est du pays. Pour ce, le gouvernement active les clauses prévues dans l'accord de 27 juin obligeant Kigali à retirer ses troupes dites « défensives » dans un délai de 90 jours.

La balle à nouveau dans le camp de Washington, en tant que médiateur, face à la RDC qui fait de sa souveraineté et la protection de ses populations de l'Est, son cheval de bataille. C'est donc de bonne guerre que la RDC insiste sur le retrait de l'armée rwandaise.