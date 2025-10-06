Congo-Kinshasa: Matadi - Une plénière décisive sur l'avenir de Papy Mantezole prévue ce lundi 07 octobre à l'assemblée provinciale du Kongo central

La tension politique ne retombe pas à l'Assemblée provinciale du Kongo Central. Une plénière décisive, appelée à trancher sur le sort du président Papy Mantezole Diatezua, est annoncée pour ce lundi 07 octobre 2025 à Matadi.

Cette séance, convoquée par le Directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale, intervient conformément au règlement intérieur après que les membres du bureau actuel se soient retrouvés en incompatibilité à la suite de plusieurs pétitions déposées contre eux.

Selon les sources internes, cette plénière sera présidée par le Bureau d'âge, composé d'un doyen, d'un député d'âge moyen et d'un benjamin, qui sera installé par le Directeur de l'administration.

Ce bureau provisoire aura pour mission principale d'examiner les pétitions visant le président Papy Mantezole et les membres de son bureau, avant de procéder au vote sur leur maintien ou leur destitution.

Une fois cette étape franchie, le Bureau d'âge devra organiser l'élection d'un nouveau bureau définitif chargé de diriger l'Assemblée provinciale jusqu'à la fin du mandat en cours.

Retour sur une crise institutionnelle

Tout est parti du dépôt d'une pétition contre le président de l'Assemblée.

Le rapporteur Victor Nsuami, non visé par ladite pétition, avait convoqué une plénière le 30 septembre pour en débattre.

Mais cette initiative avait été rejetée par Papy Mantezole, qui avait alors fait barrer l'accès à l'hémicycle par les services de sécurité, estimant que le rapporteur n'avait pas compétence pour convoquer une telle séance.

Le lendemain, Victor Nsuami publiait un communiqué rappelant les dispositions du règlement intérieur, qui impose la tenue d'une plénière dans les 72 heures après dépôt d'une pétition, même en cas de désaccord au sein du bureau.

Face à l'impasse, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemin Shabani, a convoqué à Kinshasa les députés pétitionnaires ainsi que les membres du bureau pour une consultation d'urgence.

Après avoir entendu les deux camps, le VPM a publié un télégramme officiel instruisant la mise en place du Bureau d'âge et l'organisation d'une plénière dans les 72 heures, conformément aux textes en vigueur.

Le gouverneur de province, par l'intermédiaire du vice-gouverneur, a confirmé avoir reçu et pris acte du message officiel du ministère de l'Intérieur.

Cette situation fragilise considérablement la position de Papy Mantezole, élu il y a à peine un an à la tête de l'institution.

Les pétitionnaires l'accusent de blocage des initiatives parlementaires, de manque de contrôle sur le gouvernement provincial, de protection de certains ministres et même de gestion opaque des ressources de l'Assemblée.

Face à ces accusations, l'avenir du président paraît incertain.

La plénière de ce lundi pourrait marquer un tournant politique majeur pour l'Assemblée provinciale du Kongo Central.

Tous les regards sont désormais tournés vers Matadi, où la plénière est prévue ce lundi à 10h00.

Le vote à venir déterminera non seulement le sort du président Papy Mantezole, mais aussi l'orientation politique de l'institution pour les mois à venir.

Le Kongo Central s'apprête à vivre une nouvelle page de son histoire politique, entre légalité, tensions et ambitions de pouvoir. Bosco Kiaka