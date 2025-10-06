Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Félix Tshisekedi entame un séjour décisif aujourd'hui !

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier, dimanche 5 octobre 2025, à Mbuji-Mayi, capitale de la province du Kasaï-Oriental. D'après des sources concordantes, il est prévu dans son agenda qu'il procède, ce lundi 6 octobre, à l'inauguration de l'Université officielle de Mbuji-Mayi, étape clé d'une itinérance stratégique dans cette partie du territoire national. Depuis son avènement au summum de l'Etat, le Chef de l'Etat, porté par une vision de reconstruction nationale, a fait du développement du Kasaï-Oriental une priorité dans son vaste programme de transformation de la République démocratique du Congo.

Au fil des ans, les visites présidentielles répétées à Mbuji-Mayi et dans les territoires environnants témoignent de cette volonté politique. À chacune de ses descentes sur le terrain, le Président Félix Tshisekedi prône la relance économique, l'amélioration des infrastructures et le renforcement des services sociaux de base.

Sous son impulsion, plusieurs projets ont vu le jour ou sont en cours d'exécution : la réhabilitation de la route Mbuji-Mayi - Kananga, la construction de nouvelles écoles et centres de santé, ainsi que le projet d'adduction d'eau potable pour la ville diamantifère.Sur le plan énergétique, la réhabilitation du barrage de Tshiala et l'étude du projet hydroélectrique de Katende devraient à terme contribuer à réduire le déficit en électricité et stimuler les activités industrielles locales.

Le Chef de l'État a également encouragé la mise en place de programmes agricoles visant à rendre la province plus autosuffisante sur le plan alimentaire. Au-delà des infrastructures, Félix Tshisekedi s'est engagé à restaurer la dignité du peuple kasaïen en favorisant la jeunesse, la formation et l'emploi. Grâce à son engagement, aujourd'hui, le Kasaï Oriental connaît un regain d'espoir. Pour lui, en effet, le développement du Kasaï Oriental n'est pas seulement un devoir moral, mais aussi un symbole fort de la reconstruction nationale, démontrant que, durant passage à la tête du pays, aucune province de la RD. Congo ne sera laissée pour compte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres