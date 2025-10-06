Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le Grand Tambour et l'Institut Confucius se serrent les coudes pour célébrer la culture chinoise !

L'Institut Confucius de l'Académie diplomatique congolaise et le Grand Tambour, connu sous l'appellation du Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, ont conjointement démarré hier, dimanche 5 octobre 2025, à Kinshasa, un programme inédit centré sur la culture chinoise. Ce programme, qui s'inscrit dans une démarche stratégique du renforcement de l'amitié sino-congolaise, s'étalera sur plusieurs mois et se déploiera en trois grandes étapes.

Pour le mois d'octobre, l'agenda apprêté met l'accent sur une découverte approfondie de la célèbre Fête de la Mi-Automne. Pour novembre, le point d'orgue sera une rencontre autour de la médecine spirituelle et de la médecine traditionnelle chinoise. Tandis que le mois de décembre sera marqué par la présentation au grand public de Huawei, entreprise chinoise leader des technologies numériques, qui fera découvrir son engagement en Afrique à travers la connectivité éducative, la formation et le soutien à l'inclusion numérique.

Pour M. Balufu Bakupa-Kanyinda, Directeur Général du Grand Tambour, l'évènement organisé par son établissement en collaboration avec l'Institut Confucius n'est pas un simple agenda d'activités culturelles, mais il constitue une passerelle, mieux "un espace où la culture chinoise et la culture congolaise dialoguent, se répondent et se reconnaissent dans leurs ressemblances comme dans leurs différences".

"Nous savons que la culture est la mémoire vivante des nations, mais elle est aussi le chemin de l'amitié. À travers ce programme, nous voulons que les Congolais découvrent la richesse des traditions chinoises, de la calligraphie à la danse du lion, des tambours aux arts culinaires, des jeux anciens aux films contemporains. Et nous voulons que nos amis chinois perçoivent dans notre art, dans nos rythmes, dans nos imaginaires, l'écho d'un Congo créatif, généreux et ouvert au monde", a indiqué, dans son allocution, le DG du Grand Tambour.

