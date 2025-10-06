Madagascar: Sortie de crise - Vers une concertation nationale sous l'égide du FFKM

6 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Davis R

La date de la tenue de ce dialogue malgacho-malgache devrait être connue sous peu. Selon nos informations, il devrait se dérouler au CCI Ivato.

Une nouvelle semaine décisive s'annonce pour tenter de débloquer cette situation politique particulièrement tendue. Dix jours après la journée chaotique du 25 septembre, la GEN Z maintient sa mobilisation et persiste à réclamer le départ du président Andry Rajoelina.

En face, les partisans du chef de l'État ont, eux aussi, décidé d'organiser des contre-manifestations pour démontrer qu'un soutien populaire existe également en faveur du Président. Ce fut notamment le cas samedi, avec des rassemblements observés à Andavamamba, Anosy et Ankorondrano. De son côté, Andry Rajoelina a entamé une série de négociations avec les forces vives de la Nation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Convaincu que toute guerre se termine autour d'une table, il tend la main à toutes les parties prenantes. Samedi, il a eu une journée particulièrement chargée, recevant au Palais d'Iavoloha les représentants du Syndicat des administrateurs civils, des Grands corps de l'État, les opérateurs économiques victimes des pillages du 25 septembre, ainsi que le Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), la société civile et l'Ordre des Journalistes de Madagascar. Dans sa démarche de sortie de crise, le Président privilégie donc la voie du dialogue.

Une source proche de la Présidence a d'ailleurs confirmé que le chef de l'État a donné son accord pour la tenue prochaine d'une concertation nationale, laquelle sera dirigée par les chefs d'Églises membres du FFKM. Pour rappel, ces derniers avaient annoncé la semaine dernière leur disponibilité à conduire un processus de dialogue national en vue d'une résolution pacifique de la crise.

Radicalisation

Pour l'heure, les leaders de l'opposition, qui semblent avoir opté ces derniers temps pour une stratégie de discrétion, n'ont pas encore réagi à la proposition de dialogue malgacho-malgache placée sous l'égide du FFKM. Du côté des jeunes du mouvement GEN Z, les avis apparaissent partagés : une partie réclame d'être consultée pour la nomination du Premier ministre, tandis que d'autres persistent à exiger la démission du président de la République. Ce lundi, les partisans du mouvement appellent une nouvelle fois leurs soutiens à poursuivre les manifestations dans la rue.

Sur les réseaux sociaux, certains membres de la GEN Z appellent même à une radicalisation du mouvement, allant jusqu'à inciter à l'usage de la force face aux Forces de l'ordre.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.