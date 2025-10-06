Madagascar: SYNAD - Pour un gouvernement d'union nationale

Le Syndicat National des Administrateurs Civils (SYNAD) a été la première entité reçue samedi par le Président Andry Rajoelina. C'est la première rencontre entre le chef de l'État et le bureau dirigé par Solofotahiana Lalaina Rakotondramanana depuis son élection. Ce face-à-face de samedi a été centré sur la recherche d'une solution à la crise actuelle.

Il a également offert aux représentants de l'État au niveau des collectivités déconcentrées l'occasion de faire part au chef de l'État des difficultés rencontrées par les Administrateurs civils. Afin de débloquer la situation et de préserver un climat d'apaisement, le SYNAD encourage l'ouverture et propose la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, intégrant toutes les Forces vives de la Nation.

Les Administrateurs civils insistent également pour que le Premier ministre soit un haut fonctionnaire issu des Grands corps de l'État, et non un opérateur économique ou une personnalité du secteur privé ou d'une profession libérale.

Le SYNAD se positionne ainsi en faveur du dialogue et contre tout coup d'État ou prise de pouvoir extra-constitutionnelle, soulignant la nécessité de rester dans le cadre constitutionnel afin d'éviter un recul de l'économie.

Pour sa part, le Président Andry Rajoelina a reconnu l'échec du gouvernement dans la résolution de certains problèmes sociaux, notamment la mise en oeuvre des projets destinés à lutter contre le délestage et les problèmes d'approvisionnement en eau.