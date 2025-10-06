La saison du tourisme de croisière est actuellement ouverte à Madagascar.

Le paquebot de luxe arborant l'enseigne « The World » a marqué l'ouverture de la saison des croisières. Transportant à son bord 198 passagers, ce navire prestigieux a accosté le 23 septembre dernier dans la région Boeny.

Les croisiéristes ont eu l'opportunité de visiter le parc national de la Baie de Baly et de découvrir les Tsingy de Namoroka à Soalala. Ils ont ensuite poursuivi leur voyage vers la région Diana, en faisant escale à Maroantsetra afin de visiter le parc national de Masoala et Nosy Mangabe, dans la région d'Analanjirofo, le 1er octobre dernier.

Beaucoup reconnaissent que le développement du tourisme de croisière constitue une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie locale. Malgré la situation actuelle du pays, cela n'a pas empêché ces touristes haut de gamme, venus des quatre coins du monde, de choisir Madagascar comme destination.

Unique refuge mondial

Les différents acteurs opérant dans le secteur du tourisme ont pu bénéficier directement des retombées économiques positives liées à la première escale du paquebot de luxe « The World ». Parmi eux figurent les guides touristiques, les artisans, les loueurs de voitures ainsi que les communautés riveraines.

Le parc national de la Baie de Baly se distingue par sa riche biodiversité marine et terrestre. À titre d'exemple, il constitue l'unique refuge au monde de la tortue à soc, appelée localement « Angonoka », et abrite également le dugong, un mammifère marin herbivore.

Quant au parc national de Namoroka, il se démarque par ses spectaculaires formations de Tsingy calcaires, ses canyons, grottes, galeries souterraines et bassins naturels, dont le célèbre lac bleu de Mandevy. Il s'agit d'une destination privilégiée pour les explorateurs et les amoureux de nature sauvage.

Paradis de la biodiversité

Le parc national de Masoala et le Nosy Mangabe ont également séduit ces croisiéristes internationaux. Le premier est souvent qualifié de paradis de la biodiversité et de véritable trésor naturel. Avec ses forêts tropicales luxuriantes et sa faune unique, il constitue un lieu privilégié pour observer les lémuriens et admirer les oiseaux endémiques.

Ses plages de sable fin invitent à la détente et à l'émerveillement. Quant au parc de Nosy Mangabe, surnommé « l'île aux merveilles », il représente un sanctuaire préservé pour les amoureux de la nature.

L'île offre des paysages époustouflants et une biodiversité exceptionnelle. Les visiteurs ont pu y explorer ses plages isolées, ses mangroves ainsi que ses trésors archéologiques. Des excursions guidées, randonnées et activités aquatiques leur ont été proposées, pour une immersion totale dans la beauté naturelle de la région d'Analanjirofo.

47 856 croisiéristes

Par ailleurs, les passagers du paquebot de luxe « The World » ont également eu l'occasion de découvrir Sainte-Marie. Certains croisiéristes ont été accompagnés par des guides touristiques locaux pour visiter le circuit culturel « Pirate Island », tandis que d'autres ont profité d'une séance de golf. Des activités de plongée y ont également été organisées.

Ce n'est pas tout ! Les artisans locaux ont réalisé de bonnes affaires avec leurs produits confectionnés sur place qui ont séduit les touristes internationaux. Il convient de rappeler que Madagascar a accueilli 47 856 croisiéristes venus du monde entier l'année dernière, selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Ces voyageurs ont été émerveillés par la nature cinq étoiles et charmés par les richesses culturelles de la Grande île. Ils ont également été profondément touchés par l'accueil chaleureux que la population locale leur a réservé tout au long de leur séjour en terre malgache.