Madagascar: Chronique de Mickey - Tana piétine, les provinces trépignent

6 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par M.Ranarivao.

La manifestation des « Gen Z » semble marquer le pas ces derniers jours à Antananarivo. Peut-être que le réveil des hommes du président y est pour quelque chose. Ces derniers émergeraient de la torpeur qui leur est arrivée le 25 septembre dernier, ils commencent à remettre en marche une tactique qui leur est familière, à savoir rameuter les bas-quartiers pour rallier les grands meetings en mettant en oeuvre de gros moyens financiers (tee-shirt, sonorisation et indemnisation des « déplacements ». Mais la réalité sur le terrain leur impose, cette fois-ci, de fournir encore de gros efforts de persuasion.

En effet, si dans la capitale la partie leur semble gagnée, en province il en est autrement, les manifestants, pressés d'en finir avec le pouvoir sont impatients et plus enthousiastes, ils trépignent des pieds et vont même jusqu'à trotter dans une allure de marathon bruyant collectif comme à Antsiranana ou à Tuléar, ou ils simulent déjà le dénouement final en inhumant un semblant de corps drapé d'un linceul orange dans un trou noir, creusé dans un sable de même couleur, évidemment et les autres chefs-lieux entendent leur emboiter le pas. C'est dire la montée de la tension qui règne.

Singulièrement, si auparavant toutes les crises politiques trouvaient leurs « Alpha et Omega » dans la capitale, cette fois-ci le leadership lui échappe au profit des provinces. Mais comment vont évoluer les choses ? Un « génie politique ???» a proposé en son temps quand son pouvoir a été ébranlé, il clamait : « Provinces libérées ; provinces autonomes ; fédéralisme » etc...? Mais quand la situation sur le terrain est revenue à la normale, tout a été oublié mais avec une promesse (quand même ! ), celle d'une décentralisation effective qui n'a jamais vu le jour.

Comme si le pouvoir sur l'intégralité du territoire ne se définissait que dans et à partir du Betsimitatatra, stratégie qui nous rappelle malheureusement celle de Gallieni. Ce n'est pas seulement notre situation économique qui est semblable à celle d'il y a cent ans (sans eau ni électricité) mais aussi celle de notre conscience politique, hélas !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.