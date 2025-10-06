Madagascar: Chronique de Mickey - Tana piétine, les provinces trépignent

La manifestation des « Gen Z » semble marquer le pas ces derniers jours à Antananarivo. Peut-être que le réveil des hommes du président y est pour quelque chose. Ces derniers émergeraient de la torpeur qui leur est arrivée le 25 septembre dernier, ils commencent à remettre en marche une tactique qui leur est familière, à savoir rameuter les bas-quartiers pour rallier les grands meetings en mettant en oeuvre de gros moyens financiers (tee-shirt, sonorisation et indemnisation des « déplacements ». Mais la réalité sur le terrain leur impose, cette fois-ci, de fournir encore de gros efforts de persuasion.

En effet, si dans la capitale la partie leur semble gagnée, en province il en est autrement, les manifestants, pressés d'en finir avec le pouvoir sont impatients et plus enthousiastes, ils trépignent des pieds et vont même jusqu'à trotter dans une allure de marathon bruyant collectif comme à Antsiranana ou à Tuléar, ou ils simulent déjà le dénouement final en inhumant un semblant de corps drapé d'un linceul orange dans un trou noir, creusé dans un sable de même couleur, évidemment et les autres chefs-lieux entendent leur emboiter le pas. C'est dire la montée de la tension qui règne.

Singulièrement, si auparavant toutes les crises politiques trouvaient leurs « Alpha et Omega » dans la capitale, cette fois-ci le leadership lui échappe au profit des provinces. Mais comment vont évoluer les choses ? Un « génie politique ???» a proposé en son temps quand son pouvoir a été ébranlé, il clamait : « Provinces libérées ; provinces autonomes ; fédéralisme » etc...? Mais quand la situation sur le terrain est revenue à la normale, tout a été oublié mais avec une promesse (quand même ! ), celle d'une décentralisation effective qui n'a jamais vu le jour.

Comme si le pouvoir sur l'intégralité du territoire ne se définissait que dans et à partir du Betsimitatatra, stratégie qui nous rappelle malheureusement celle de Gallieni. Ce n'est pas seulement notre situation économique qui est semblable à celle d'il y a cent ans (sans eau ni électricité) mais aussi celle de notre conscience politique, hélas !

