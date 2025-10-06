Madagascar: Oncologie - Le cancer du sein reste l'un des plus meurtriers

6 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Chaque année, le mois d'octobre marque une mobilisation mondiale contre le cancer du sein à travers la campagne Octobre Rose. L'objectif est clair : sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage pour détecter la maladie à un stade précoce et augmenter ainsi les chances de guérison.

Le cancer du sein reste l'un des plus meurtriers dans le monde, selon l'OMS. En 2022, on a recensé 2,3 millions de nouveaux cas et plus de 666 000 décès à l'échelle mondiale. En Afrique subsaharienne, les projections sont préoccupantes : une hausse de près de 90 % des cas et des décès est attendue d'ici 2040.

Mais au-delà des chiffres, le cancer du sein touche profondément la vie des femmes, affectant leur bien-être, leur confiance en elles, et leur équilibre psychologique.

