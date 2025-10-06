Le campus rouvre ses portes de 7h à 12h à partir d'aujourd'hui. Cette reprise concerne exclusivement les activités administratives essentielles ainsi que certaines activités pédagogiques ciblées, notamment les soutenances de mémoire de Master, de thèse de Doctorat et d'HDR.

Après plus d'une semaine de suspension, le campus de l'Université d'Antananarivo rouvre partiellement ses portes à compter de ce jour, selon les directives officielles émises par la Présidence de l'Université et validées lors de la réunion du Conseil Scientifique tenue le jeudi 2 octobre.

Cette reprise se limite aux matinées, de 7h à 12h, et concerne principalement les activités administratives urgentes et certaines activités pédagogiques spécifiques, notamment les soutenances de mémoire de Master, de thèse de Doctorat et d'HDR. Dans l'ensemble, le Conseil Scientifique rappelle et confirme que les cours, examens, concours et/ou tests d'accès au sein de l'université d'Antananarivo sont et demeurent suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Activités. A la Faculté d'Économie, Gestion et Sociologie (EGS), les étudiants sont néanmoins invités à poursuivre leurs révisions. Avec la réouverture partielle des bureaux administratifs, les étudiants pourront y retirer leurs attestations, relevés de notes, certificats, ou encore déposer leur dossier pour les tests d'accès. Les soutenances de Master pourront avoir lieu selon un calendrier défini par chaque mention concernée.

Les résultats d'examens déjà disponibles seront publiés progressivement sur le groupe Facebook de la Faculté. Cette reprise partielle vise à assurer un minimum de continuité administrative et académique, tout en restant attentive à l'évolution du contexte sécuritaire.