Madagascar: Volley-ball - Farafangana vise haut pour le championnat U-14

6 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Farafangana se prépare à marquer les esprits dans le monde du volley-ball malgache. Lors d'une récente déclaration, le colonel Walter, président de la ligue Atsimo-Atsinanana, a affiché une ambition claire : accueillir le championnat national des moins de 14 ans en 2026.

« Nous allons démontrer que Farafangana regorge de talents », a-t-il affirmé avec conviction, soulignant la détermination de la ville à s'imposer comme un acteur majeur de ce sport. Cette aspiration n'est pas nouvelle. Déjà, il y a trois ou quatre ans, Farafangana avait postulé pour organiser cette compétition dans la catégorie des jeunes, sans succès jusqu'à présent.

Cependant, le colonel Walter reste optimiste. Selon lui, la ville dispose d'infrastructures sportives adéquates, capables d'accueillir des compétitions de haut niveau pour les jeunes volleyeurs. « Nos infrastructures ne posent aucun problème et sont parfaitement adaptées pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le président de la ligue a également exprimé sa fierté face aux succès déjà enregistrés. De nombreux joueurs formés à Farafangana ont rejoint des clubs prestigieux, à l'image du Club Volley-Ball de Farafangana (CVBF), qui s'est forgé une solide réputation à Madagascar, notamment grâce à des talents ayant intégré des équipes comme la Gendarmerie Nationale Volleyball.

Ce palmarès témoigne du travail acharné et de l'engagement sans faille du colonel Walter, figure centrale de cette dynamique. Ce dernier, loin de se reposer sur ses lauriers, continue de porter haut les couleurs de Farafangana, avec l'objectif de faire rayonner le volley-ball malgache.

