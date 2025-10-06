Madagascar: Basket 3X3 - World Tour Shenzhen - Dur apprentissage pour l'équipe de Nosy-Be

Le baptême du feu fut rude pour la nouvelle formation des Ankoay. Engagée ce week-end, les 4 et 5 octobre, au FIBA 3x3 World Tour de Shenzhen, l'équipe de Nosy-Be n'a pas réussi à franchir le cap des phases préliminaires pour intégrer le tableau principal de la compétition. Face aux cadors mondiaux de la discipline, l'expérience a primé.

Pour cette étape chinoise du circuit mondial, Madagascar présentait une équipe remaniée, un quatuor composé de Rakotonirina Fiary Jonhson, Rakotovao Marco, Rasolonandrianina Hasina et Arimanana Kanto Damie.

Un groupe en quête d'automatismes qui s'est frotté au plus haut niveau international dès son entrée en lice. Le parcours des Malgaches s'est joué lors d'une phase de qualification intense. Les Ankoay ont créé la sensation d'entrée en s'offrant une victoire de prestige face à une redoutable équipe croate Samobor, sur le score serré de 21 à 20.

Un match où les basketteurs malgaches ont fait preuve d'un mental d'acier et d'une belle adresse pour arracher la victoire dans les derniers instants. La marche était trop haute lors du match décisif pour l'accession à la phase de poules. Les Malgaches se sont heurtés à la puissance physique et à l'organisation tactique de l'équipe de Brisbane (Australie).

Le score final, sans appel, de 21 à 6 en faveur des Australiens, témoigne de l'écart de niveau et du chemin qu'il reste à parcourir pour rivaliser avec des formations rompues à ces joutes. L'aventure s'arrête donc prématurément pour l'équipe de Nosy Be, mais cette campagne chinoise aura permis au nouveau groupe de se mesurer, de constater le travail à accomplir et d'emmagasiner une expérience inestimable.

Le tournoi a été dominé par les habitués du circuit. C'est la surpuissante équipe serbe de UB qui a, une fois de plus, dicté sa loi en remportant la victoire finale. Les Serbes se sont imposés en finale face à la solide formation de Raudondvaris (Lituanie) par 22 à 19, confirmant ainsi leur hégémonie sur la planète 3x3. Pour les Ankoay, le retour au pays se fera avec la conscience claire des efforts à fournir pour transformer ces expériences en victoires futures.