À l'aube de deux rencontres cruciales pour Madagascar dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les projecteurs se braquent sur deux attaquants en grande forme : Warren Caddy et Bryan Adinany. Ces deux joueurs, évoluant respectivement en Suisse et en Belgique, affichent une régularité impressionnante qui pourrait faire la différence pour les Barea face aux Comores le 8 octobre à Abidjan et au Mali le 12 octobre à Bamako.

Warren Caddy, l'arme létale du FC Lausanne-Sport

Warren Caddy, l'attaquant franco-malgache, traverse une période faste. En Challenge League suisse, il brille avec le FC Stade Lausanne-Ouchy, où il a déjà trouvé le chemin des filets à six reprises en seulement huit matchs. Sa dernière prouesse ? Un but décisif à la 35e minute lors de la victoire 2-0 contre Neuchâtel Xamax, confirmant sa capacité à peser sur les défenses adverses.

Mais Caddy ne se contente pas de performer en club. En septembre, lors des éliminatoires pour le Mondial 2026, il a marqué à deux reprises face à la République Centrafricaine et le Tchad, prouvant qu'il est un buteur en pleine confiance, capable de répondre présent dans les moments clés.

Avec son sens du placement aiguisé et sa finition clinique, Caddy s'impose comme une pièce maîtresse du dispositif offensif malgache. À 27 ans, il semble prêt à endosser un rôle de leader pour guider les Barea dans leur quête de qualification ou, à défaut, d'une place de meilleur deuxième pour accéder aux barrages.

Bryan Adinany, l'étoile montante de Lierse S.K

De son côté, Bryan Adinany n'est pas en reste. L'attaquant du Lierse Sportkring, en Challenger Pro League belge, a inscrit son troisième but de la saison ce week-end face à Patro Eisden, dès la 23e minute. Malgré la défaite 2-1 de son équipe, Adinany a brillé, récoltant une note de 7.5 sur SofaScore et ajoutant une passe décisive à son compteur.

Avec 16 points, Lierse occupe la cinquième place du classement, et Adinany s'affirme comme un élément clé de l'effectif. Ce but tombe à point nommé pour le jeune attaquant, qui rejoint la sélection nationale avec une confiance renforcée. Sa polyvalence et sa capacité à créer des décalages pourraient s'avérer précieuses pour dynamiser l'attaque malgache.

Une double menace

À l'approche des matchs contre les Comores et le Mali, Madagascar peut compter sur la complémentarité de ces deux joueurs. Caddy, avec son efficacité redoutable, et Adinany, avec sa créativité et son opportunisme, forment un duo offensif prometteur. Leur état de forme actuel laisse espérer une moisson de points pour les Barea, qui visent une qualification historique pour le Mondial 2026 ou, à minima, une place en barrage.