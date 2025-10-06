Madagascar: Hantatiana - Retour émouvant sur scène après sa lutte contre le cancer

Le samedi 4 octobre, la chanteuse malgache Hantatiana s'est produite à Paris à l'occasion du quinzième anniversaire du FPMA Vatofehizoro, marquant ainsi son grand retour sur scène après une longue période d'épreuve et de silence.

Elle a partagé la scène avec Kerobima Ankatso Monde, God'Swing et Mandresy.

Un second concert est également prévu le 11 octobre à Vauréal, en région parisienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces représentations revêtent une signification toute particulière : il s'agit des premiers concerts de l'artiste depuis son combat contre le cancer. Toujours en phase de rééducation, Hantatiana reconnaît que la reprise n'est pas facile, mais elle s'appuie sur sa foi et sur la force de sa musique pour avancer.

« Je ne suis pas encore totalement en forme, il y a des moments de douleur et de découragement, mais je garde confiance. Dieu a son temps, et même dans l'épreuve, je sens toujours sa main qui me tient », confie-t-elle avec émotion.

Connue pour ses chansons de foi et d'espérance, Hantatiana souhaite avant tout partager la joie du chant et du message spirituel à travers ses prestations. Elle affirme que l'objectif de son équipe n'est pas financier, mais profondément humain et spirituel : « Ce qui compte pour nous, c'est de partager la joie avec les gens à travers le chant de louange et d'aider les églises qui nous invitent. »

Malgré les critiques et les difficultés rencontrées par certains artistes chrétiens, la chanteuse a choisi de poursuivre sa mission musicale et spirituelle.

« Mercredi dernier, j'ai reçu en prière ce message : Rien n'est impossible avec Dieu. Va avec la force que tu as. Cette parole m'a redonné courage pour monter à nouveau sur scène », raconte-t-elle.

Touchée par les événements récents à Madagascar, Hantatiana garde aussi dans ses pensées et ses prières les familles éprouvées par la lutte pour la justice et la liberté dans son pays natal.

« Je me souviens toujours de ceux qui ont tout perdu pour défendre leurs droits. Je prie pour eux. Il ne faut pas chercher notre volonté, mais celle de Dieu, car Lui seul connaît le plan qu'Il a pour nous », souligne-t-elle.

Avec de la gratitude, de la foi et du courage, Hantatiana offre à travers ces concerts bien plus qu'une simple performance : un témoignage vivant d'espérance et de résilience, dans la foi chrétienne.