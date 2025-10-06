Madagascar: Art - Quand la protestation et le talent se rencontrent

6 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Les artistes, toutes disciplines confondues, ont accompagné les contestataires ces quatre derniers jours. La tension reste élevée dans la capitale. Cependant, d'autres régions ont trouvé un nouveau moyen d'expression pour tenir le coup, alors que les revendications demeurent sans réponse.

Outre les banderoles brandies par les manifestants et les affiches placardées dans les rues des grandes villes, des inconnus expriment leurs opinions sur les murs. Il faut reconnaître que ces fresques subliment les quartiers d'une manière subtile.

« Eau secours », « Mialà Ra-Jiro-ela », « Jeune Zoky et Gen-Z en sang bleu » : telles sont les inscriptions visibles sur les façades. Ces dessins, à la fois artistiques et engagés, traduisent une volonté d'extérioriser un point de vue et de dénoncer une situation.

À la suite du discours d'Andry Rajoelina insinuant que la Génération Z serait influencée par des « robots », les danseurs urbains ont imaginé des chorégraphies ironiques inspirées de ses propos. Les chanteurs urbains en profitent pour créer des vidéos musicales, les photographes recherchent des angles précis et percutants, tandis que les peintres reproduisent les rassemblements sur leurs toiles.

En somme, l'improvisation et la créativité sont devenues les armes des artistes malgaches. La protestation s'est ainsi cristallisée à travers l'Art -- avec un grand « A » --, devenu un point de jonction entre l'aspiration et l'inspiration. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. L'objectif est clair : bâtir un pays heureux, un État de droit, une nation unifiée.

Il faut reconnaître que les anciens ont fait leurs preuves, leurs oeuvres restant des références pour les nouvelles générations. Leur art a su inspirer la jeunesse. Ce mouvement pourrait bien marquer le début d'une véritable révolution culturelle à Madagascar.

