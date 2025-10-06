Madagascar: Football - PFL 2025/2026 - Le CFFA Andoharanofotsy, prêt à frapper fort

Avec un staff technique renforcé par l'arrivée de Bernardin, préparateur des gardiens des Barea CHAN, et des recrues de choix comme Dax, Kevin et Fetra, le CFFA d'Andoharanofotsy affiche ses ambitions pour la nouvelle saison. Déterminé à briller, le club mise sur une préparation rigoureuse et une stratégie affûtée pour dominer le championnat.

Le Centre de Formation de Football d'Andoharanofotsy (CFFA) se prépare avec une énergie communicative pour la saison 2025-2026, porté par une dynamique de professionnalisation et des choix stratégiques audacieux. Sous la houlette du duo expérimenté formé par Franck Rajaonarisamba et Hary, l'équipe technique s'est renforcée avec l'arrivée de Bernardin, préparateur des gardiens de l'équipe nationale Barea CHAN.

Son expertise, reconnue sur la scène locale, promet d'apporter une rigueur supplémentaire à l'encadrement des joueurs, consolidant ainsi les ambitions du club. Sur le plan du mercato, le CFFA a su rebondir avec agilité après le départ de Lalaina Rafanomezantsoa vers le club algérien du Paradou AC.

Loin de fragiliser l'effectif, cette perte a été compensée par des recrutements ciblés et de qualité. Le retour de Dax Arohasina, ancien pensionnaire du club ayant fait ses preuves à Fosa Juniors, apporte une touche d'expérience et de stabilité au milieu de terrain. Il est accompagné de Kevin, un joueur aguerri ayant évolué à Ajesaia, Saint-Louis aux Seychelles et Che Bel Citizens à l'Île Maurice. À leurs côtés, Fetra, également en provenance de Fosa, vient enrichir un secteur médian désormais dense et polyvalent.

Ces arrivées, combinées à une préparation méticuleuse et à un staff technique renforcé, traduisent la volonté du CFFA de s'imposer comme un acteur majeur du football malgache pour la saison à venir. Avec une telle ossature, le club d'Andoharanofotsy affiche clairement ses ambitions : jouer les premiers rôles et marquer les esprits en 2025-2026.