Madagascar: Grand Raid - 24 coureurs malgaches au départ des sentiers mythiques

Selon la liste publiée sur le site officiel du Grand Raid, 24 coureurs malgaches sont inscrits aux différentes épreuves de Grand Raid de La Réunion du 16 au 19 octobre. C'est un nouveau record de participation pour Madagascar.

Les athlètes malgaches commencent à rejoindre l'île voisine pour relever ce défi hors norme. Les performances de nos élites sont très attendues, à l'image de Mamie Andrianirina et Alvine, déjà sur place. Le coureur d'Itasy, désormais licencié au club Stasa de La Réunion, prendra le départ de La Mascareignes, une course de 70 km avec 4 000 m de dénivelé positif.

Il sera accompagné de plusieurs compatriotes : Haja Nirina du Crown, Sarobidy Andrianatoandro, Ialy Rakotoarivelo et Sidonie Randrianarivelo. Pour rappel, Mamie avait réalisé un chrono impressionnant de 8h49mn33sec l'an dernier, terminant 6e au classement général et 1er dans sa catégorie M1. Le champion de l'ultra de l'UTOP, Alvine, est engagé sur Le Trail de Bourbon, une épreuve de 100 km avec 6 000 m de D+.

Il sera rejoint par la vice-championne Dina Rabesandratana, également au départ. La majorité des coureurs malgaches, soit 12 athlètes, participeront à cette course, dont l'ex-double champion de l'UTOP Jean Nelson Raotozafy et le champion 2024 Fredy Rajaonarison.

Quatre autres traileurs malgaches prendront part au Métis Trail (50 km, 2 500 m D+), notamment les trois représentantes de l'association Tanora Ti Trail : Miora Razanakolona, Nambinintsoa Ravaoarisoa et Rindra Radrianantoanina, qui feront leur baptême de feu au Grand Raid.

À leurs côtés, on retrouvera également Mboahangy Baude. Enfin, pour la mythique Diagonale des Fous de 175 km, 10 500 m D+, trois Malgaches relèvent le défi : Franckie Ramandimbivonona, Ursala Rasoazanamelina et Hanitriniala Razafimbelo.

Madagascar ne présentera pas d'équipe pour le Zembrocal Trail, après la contre-performance survenue à l'équipe composée de Fulgence, Alvine, Nelson et Haja Nirina, l'an dernier. Avec cette forte mobilisation, le trail confirme sa montée en puissance dans le paysage sportif malgache.