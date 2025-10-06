Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien a mis en place des politiques, proclamations, réglementations et lignes directrices au niveau national afin de garantir une prestation de services publics moderne, efficace et innovante, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

Ce dernier a procédé à l'inauguration officielle du centre de services à guichet unique "Bahir Dar Mesob", marquant ainsi le lancement de ses activités.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Temesgen a précisé que ces mesures ont été instaurées pour moderniser les services publics et assurer leur efficacité à l'échelle nationale.

« Pour concrétiser notre vision d'une prospérité partagée, il est indispensable de moderniser la prestation des services et de renforcer nos capacités de développement », a-t-il affirmé.

Il a souligné que ce processus, initié à Addis-Abeba avec les ressources et l'expertise locales, s'étend désormais aux régions, Bahir Dar figurant parmi les premières villes engagées dans sa mise en oeuvre.

Temesgen a insisté sur l'importance de fournir aux citoyens des services rapides et de qualité, quel que soit leur lieu de résidence.

Enfin, il a conclu :

« À l'avenir, la prestation de services devra continuer à évoluer, en garantissant un accès permanent à l'information grâce à des plateformes numériques bien structurées. »