Gambie: Bensouda lorgne la présidence, dévoile sa vision pour un nouveau pays

Mr Talib Ahmed Bensouda amorce une audacieuse manoeuvre politique qui pourrait transformer le paysage politique de la Gambie. Le maire du Conseil Municipal de Kanifing a procédé au lancement officiel du Mouvement Uni pour le Changement, une nouvelle plateforme politique créée dans le but de contester l'élection présidentielle de 2026.

Mr Bensouda s'exprimait dans une déclaration télévisée dans laquelle il a passionnément lancé un appel à l'action, faisant référence aux sérieux problèmes socio-économiques du pays et, par conséquent, au besoin urgent pour un leadership nouveau et innovateur.

« Ce n'est nullement un secret que la Gambie est l'un des pays les plus appauvris du monde, » a déclaré Mr Bensouda. « Nos concitoyens sont privés des utilités les plus indispensables, notamment l'eau potable, l'électricité, une éducation de qualité, et des soins de santé adéquats. »

Il a mis en exergue la souffrance de la jeunesse gambienne, qui constitue près de 70% de la population, un bon nombre d'entre eux confronté à un avenir sombre dans leur propre pays, les poussant ainsi à risquer leurs vies en quête d'opportunités lors de dangereuses expéditions en Europe.

« Rien que l'année passée, 12.000 jeunes Gambiens ont emprunté les chemins de l'immigration clandestine. 1200 y ont tragiquement perdu la vie. Un bon nombre d'entre eux a été capturé, séquestré, et torturé dans des pays de l'Afrique du Nord. Même ceux qui ont réussi à débarquer en Europe ont été souvent confinés dans des camps de détention ou expulsés, » a-t-il déploré.

Mr Bensouda, 39 ans, a soutenu que ces tragédies peuvent être évitées et découlent du manque d'opportunités et de mécanismes de gouvernance adéquats. Il a plaidé pour l'unité entre toutes les tribus, régions et familles ancestrales afin de bâtir une nouvelle Gambie.

« Nous devons oublier nos tribus, les communautés dont nous sommes originaires. Nous réussirons en tant que nation uni et solidaire ou nous échouerons en tant qu'individus isolés et esseulés, » a-t-il déclaré. « Il s'agit d'un mouvement pour tous les Gambiens, jeunes ou vieux, mâle ou femelle, dans notre pays ou à l'étranger. »

Le Mouvement Uni pour le Changement, a-t-il poursuivi, se métamorphosera en un parti politique à part entière engagé dans le combat pour la gouvernance inclusive, les reformes économiques, et la justice sociale. Sa mission est de représenter les Gambiens de chaque village, communauté, et de la diaspora.

Cette annonce arrive des semaines suite au retrait de Mr Bensouda de la course pour représenter le Parti Démocratique Uni (UDP) à l'élection présidentielle, suivi de sa démission du poste de Secrétaire National. Son départ est la résultante de tensions internes au sein du parti et aux appels croissants de ses partisans l'incitant à se frayer son propre chemin, à s'ériger une voie indépendante.

Les analystes politiques suggèrent que cette démarche de Mr Bensouda pourrait diviser les votes des partis d'opposition, posant à la fois un challenge au Parti Démocratique Uni (UDP) et au Parti Populaire National (NPP), le parti au pouvoir. Toutefois, le charme de la jeunesse et son message pour un renouvellement socio-économique et politique pourraient retentir avec une génération férue de changement.