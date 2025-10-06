La 9ème édition du Forum africain sur la justice transitionnelle s'est achevée le jeudi dernier à Kinshasa sur un discours marquant. Organisé par l'Union africaine en collaboration avec le Gouvernement congolais, cet événement axé sur le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations » a été clôturé par un plaidoyer vibrant de Me Samuel Mbemba Kabuya, Ministre des Droits humains.

Face aux participants venus de tout le continent, le Ministre a livré une allocution poignante, dénonçant avec véhémence les massacres perpétrés par le Rwanda dans l'est de la République Démocratique du Congo. Il a dressé un tableau tragique de la situation, évoquant plus de 10 millions de morts et des millions d'autres victimes survivantes directement affectées par cette crise humanitaire.

Dans un appel solennel, Me Samuel Mbemba Kabuya a exhorté l'assemblée à ne pas oublier ce qu'il qualifie de « génocide congolais » et à briser le mur de l'indifférence internationale.

« Mesdames et Messieurs, les victimes n'attendent plus des promesses. Elles attendent des réparations, une reconnaissance, une place dans l'Histoire. L'Afrique ne guérira pas tant que les blessures seront niées. Elle ne se relèvera pas tant que les femmes violées se cachent. Elle ne brillera pas tant que ses enfants nés du chaos sont traités comme des ombres », a-t-il déclaré, avant de poursuivre : « C'est ici, à Kinshasa, que nous avons choisi de rompre avec le silence. C'est ici que nous avons commencé à dire aux victimes que nous les avons entendues et que nous allons réparer. Et si demain un enfant demandait ce que l'Afrique a fait pour les siens, alors ce forum sera la réponse. »

Concluant son intervention par un cri du coeur, le Ministre a imploré les participants de devenir les ambassadeurs de la cause congolaise : « En rentrant chez vous, n'oubliez pas ce qui se passe en RDC. Ce pays est en train de connaître un drame qu'aucun autre pays n'a jamais connu. Il y a ici déjà plus de 10 millions de morts, 10 millions de victimes survivantes impactées par la situation de l'Est. Si notre pays compte 100 millions d'habitants, cela signifie que 20 % de la population congolaise est directement impactée par les affres d'un crime ignoré. D'un génocide. Nous n'avons ni honte ni peur à nommer l'auteur : c'est le Rwanda de Paul Kagame. Ne nous oubliez pas en partant. Si vous parlez pour la RDC, si vous soutenez la reconnaissance du génocide de la RDC, vous aurez agi en suivant la voie des valeurs. »

Pour rappel, cette 9ème édition du forum s'est déroulée durant trois jours dans la capitale congolaise et a réuni plus de 300 participants, incluant des délégations de l'ensemble du continent africain ainsi que des représentants d'agences des Nations Unies.