Congo-Kinshasa: Football à Kinshasa - Ayi Idambituo élu à la tête de la coordination du DCMP

6 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Ayi Idambituo a été élu à la tête de la coordination du Daring club Motema Pembe (DCMP)-Kinshasa, vendredi, au cours de l'Assemblée générale extraordinaire et Elective de l'équipe des verts blancs de la capitale de la République Démocratique du Congo (RDC), rapporte l'Agence congolaise de presse.

« Ayi Idambituo a pris la présidence de la Coordination des Verts et blancs de la capitale congolaise, et ce à l'unanimité à travers les acclamations de l'assemblée », a déclaré, Junior Bukasa, chargé de communication du DCMP/K. Et d'ajouter : « nous sommes un club omnisports. Le défi est immense. Nous allons, ensemble, préparer la rentrée sportive. Certes, nous avons du retard, mais nous allons faire avec tout le monde. C'était un jour décisif pour le Daring Club Motema Pembe (DCMP).

L'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective de cette mythique équipe kinoise a été tenue, comme annoncée, avec succès au regard de l'issue. Après cette élection, le nouveau président a directement fait appel à l'unité parmi les Immaculés de toute catégorie. "L'heure des querelles est passée, désormais, place au travail pour défendre les couleurs du club" », s'est exprimé le chargé de communication du club.

A travers cette élection à la présidence du DCMP, Ayi Idambituo succède ainsi à Paul Kasembele, qui a refusé de se présenter aux élections après avoir régné durant quelques années à la tête du club kinois.

