Congo-Kinshasa: Maniema Union, Lupopo et Simba se hissent au prochain tour !

C'est un samedi 4 octobre 2025 qui restera gravé dans les annales du football congolais. L'AS Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi et l'AS Maniema Union de Kindu ont réussi avec autorité d'aller imposer leurs lois à l'extérieur du pays, dans les différents stades du continent, ramenant chacun une qualification pour le prochain tour des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf), édition 2025-2026.

De même que l'AS Simba de Kolwezi qui, lui, a joué au pays, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, après avoir donné un signal fort dès le match aller à l'extérieur, loin de son public.

En Coupe de la Confédération, l'AS Simba s'est qualifié en battant Djabal FC du Comores 2-0, à la grande satisfaction des supporteurs lushois qui sont allés le soutenir au stade Kamalondo. Dominateurs de bout en bout, les Congolais ont su bien capitaliser leur chance en inscrivant deux beaux buts, grâce à un doublé d'Ilunga Nsungu à la 23ème et 82ème minute, en raison d'un but par mi-temps. Une victoire qui s'ajoute à celle du match aller (1-0), joué aux Comores.

Cette qualification marque une étape majeure pour le club de Kolwezi, qui nourrit désormais l'ambition d'aller encore plus loin dans cette compétition qu'il participe pour sa toute première fois. Au deuxième tour, l'AS Simba affrontera les Sud-Africains de Kaizer Chiefs, un adversaire de taille dont le match promet un duel palpitant.

Maniema Union époustouflant à Port-Louis 2-2

Pour sa part, l'As Maniema Union toujours en Coupe de la Confédération, est allé imposer un nul de 2 buts partout, à Pamplemousses SC de Ile Maurice, à Port-Louis. Dès l'entrée de jeu, un but contre son camp a donné l'avantage à Maniema Union à la 17e minute, puis Pamplemousses a égalisé avant la mi-temps. Après la pause, les Mauriciens sont passés devant (2-1), avant que Jeancy Pindi n'égalise pour Maniema à la 71e minute, scellant ainsi le score nul de 2-2.

Dans ce deuxième acte, après leur victoire à l'aller (2-1), Papy Kimoto et ses hommes ont tenu leur promesse, celle d'obtenir leur ticket pour le second tour préliminaire de la Coupe de la CAF. En aller-retour, le score cumulé est de 3-4 en faveur des Congolais qui se qualifient ainsi à la prochaine étape du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Lupopo fait trembler El Merreikh à Benghazi

En Ligue de champions, le FC Saint Eloi Lupopo s'est qualifié en allant tenir en échec El Merreikh du Soudan (0-0), au Stade des Martyrs de Benghazi, en Libye. Un match retour tendu mais parfaitement maîtrisé par les Lumpas, déjà vainqueurs 1-0 à l'aller à Lubumbashi. Les Cheminots savaient exactement ce qu'il fallait pour franchir ce premier obstacle continental : ne pas encaisser.

Et ils l'ont fait avec manière sous la signature du coach Guy Bukasa, le nouvel recru de cette équipe. Sur la double confrontation, le FC Saint Éloi Lupopo n'a encaissé aucun but. Un fait rare à ce stade de la compétition et révélateur du travail de fond effectué par ce technicien congolais depuis sa prise de fonction.

Avec un seul but marqué sur les deux matchs, mais surtout aucun concédé, les Lumpas prouvent que dans les joutes africaines, l'efficacité prime sur le spectacle. Ce n'est que le début, il faudrait alors le prouver davantage contre le prochain adversaire qui s'appelle Orlando Pirates d'Afrique du Sud.

Les Aigles du Congo éliminés

Sur les 4 clubs congolais engagés, seuls les Aigles du Congo n'ont pas pu être à la hauteur. Le vainqueur du prestigieux championnat a été éliminé dès le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF, après sa défaite 1-0 face à Rivers United du Nigeria, dimanche 28 septembre à Uyo. Après un match aller joué à Kinshasa, le score était de nul vierge (0-0).