Niger: Bombino, l'artiste nigérien qui chante pour le dialogue et la paix

C'est l'un des artistes les plus respectés du Niger : le chanteur et guitariste Bombino est en ce moment en tournée, avec trois mois sur les routes pour des concerts et pour enregistrer aussi son prochain album. RFI a croisé sa route lors de son passage à Rennes, dans l'ouest de la France, au festival le Grand Soufflet. L'occasion de parler de musique, de son pays et de lancer un appel pour le retour de la paix.

Délicatesse et persévérance. Omara « Bombino » Moctar aime transmettre et poursuivre sur les routes du monde, sa quête de spiritualité. « C'est la vie d'artiste, c'est la vie de nomade. Chez nous, on dit que le voyage, c'est la meilleure école du monde qui existe ! »

Natif de Tidene dans la région d'Agadez, Bombino circule dans tout le Grand Sahara. Dans un territoire où les conflits sont multiples, le chanteur estime que seul le dialogue pourra faire taire les armes. « Je pense qu'il y a une solution : le dialogue entre frères africains. Non seulement c'est la loi de la jungle mais en plus il n'y a pas de sécurité. Au temps de Mouammar Kadhafi, c'était impossible pour ces terroristes de circuler partout. »

Plongé avec ses musiciens en studio, Bombino a mis la paix aux coeurs de ses futures chansons. Un espoir, une volonté de réussir pour les futures générations. « Il y a un mot en tamashek ou en touareg qui veut dire la paix. Moi, en tant que touareg, en tant que Nigérien, c'est une grande fierté d'amener une sensibilisation à la paix. Rien ne se construit sans la paix. »