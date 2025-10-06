Ile Maurice: Du cannabis valant plus Rs 1 million saisi

Aux premières heures de la matinée du samedi 4 octobre, une opération menée à Souillac par l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Southern Division a permis la saisie d'une quantité importante de cannabis et d'une somme d'argent soupçonnée de provenir de la vente de stupéfiants. Les officiers ont perquisitionné le domicile de Louis Vincent Muguel Riaca, 40 ans, un maçon résident de Souillac.

Lors de cette intervention, les policiers ont découvert trois sachets contenant au total 1 080 g de cannabis valant Rs 1,2 million, une somme de Rs 236 275, suspectée de provenir de la vente de drogue, 23 sachets plastiques vides à fermeture hermétique et une balance électronique utilisée pour la pesée des substances illicites.

La valeur marchande de la drogue saisie dépasse le million de roupies, faisant de cette opération l'une des plus importantes dans cette région ces derniers mois. Le maçon a été arrêté et placé en détention au poste de police de Grand-Bois. Il est également interrogé sur des soupçons de blanchiment d'argent liés aux fonds retrouvés lors de la perquisition.