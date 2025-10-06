Ile Maurice: Un voyage de guérison et d'inspiration

Le 28 septembre a marqué une étape importante pour la jeune auteure mauricienne Angelie Emilie Mooken, avec la sortie officielle de la version anglaise de son ouvrage à succès, Through His Eyes. À seulement 24 ans, cette juriste passionnée et entrepreneure engagée continue de faire parler d'elle, non seulement par ses actions dans le domaine du développement personnel et de l'autonomisation des femmes, mais aussi par son oeuvre littéraire profondément touchante.

Une auteure engagée et une oeuvre intime

Angelie Emilie Mooken, originaire de Maurice, est une figure montante dans le monde de la littérature inspirante. En plus d'être auteure d'À Travers Ses Yeux et de L'Héritage Culinaire, elle a fondé Zion Legacy Ltd., une entreprise tournée vers l'autonomisation économique et sociale, ainsi que l'ONG Women of Purpose, dédiée à l'émancipation des femmes. Son engagement dans ces causes se reflète également dans ses écrits, qui invitent à la réflexion, à la guérison et à la transformation personnelle.

Son dernier ouvrage, À Travers Ses Yeux, est né d'un besoin profond de partage et de guérison. Elle explique : «Ce livre est un voyage intime, spirituel et un appel à l'amour de soi. Il est né de mes blessures, mais aussi de la lumière que j'ai trouvée en chemin. Mon but est d'aider les autres à guérir leurs blessures et à renouer avec leur essence divine.» La lecture de ce livre, mêlant récit personnel et enseignements spirituels, invite chacun à une introspection profonde.

À 24 ans, Angelie Emilie Mooken s'impose comme une voix montante de la littérature.

Depuis sa publication il y a plusieurs mois, le livre a connu une réception remarquable. Son voyage ne se limite pas à Maurice : il a été lancé dans plusieurs pays européens, notamment en France, en Angleterre, en Belgique, ainsi qu'en Australie, au Canada, en Italie ou encore au Luxembourg.

La popularité croissante de Through His Eyes se manifeste également par la présence du livre dans des lieux emblématiques du monde entier, où ses lecteurs prennent en photo leur exemplaire dans des décors exceptionnels. Les retours des lecteurs sont unanimes : ce livre est une véritable source de réconfort et de renaissance. Beaucoup lui attribuent le rôle d'un compagnon de route dans les périodes difficiles, évoquant comment il leur a permis de guérir, de retrouver confiance et de s'aimer davantage.

Un premier anniversaire marqué par l'expansion

Le 28 septembre, l'ouvrage a célébré son premier anniversaire. Imaginé en seulement un mois, imprimé en quelques jours, il a déjà dépassé la barre des 1 000 exemplaires vendus. Son impact dépasse largement le cadre culturel, puisqu'il a été salué par plusieurs institutions, ministères et municipalités, qui reconnaissent en lui un outil puissant de transformation intérieure.

Pour célébrer cette étape, Angelie Emilie Mooken annonce également la sortie officielle de la version anglaise, disponible en format numérique sur Amazon, au Royaume-Uni. Ce lancement constitue une étape majeure dans l'élan international du projet, témoignant de la portée universelle de son message.

Dans ses mots, l'auteure exprime toute sa reconnaissance : «Je remercie Dieu, ma famille, mes amis et tous mes lecteurs pour leur confiance. C'est leur amour qui donne vie à ce projet.» Elle voit dans cette réussite une preuve que la spiritualité et l'amour de soi peuvent ouvrir des chemins de guérison et de paix intérieure.

Through His Eyes se présente ainsi comme un véritable appel à la transformation personnelle, un livre qui, à travers ses chapitres touchants, permet d'inspirer et d'éclairer le chemin des lecteurs.