Ile Maurice: Sécuriser les échanges et lutter contre la contrebande - La COI passe à l'action

Face à la montée du trafic de drogue, du blanchiment, du financement du terrorisme et de la contrebande dans l'océan Indien, les États de la région ont décidé de renforcer leur coopération douanière. C'est dans ce contexte que la Mauritius Revenue Authority (MRA) a lancé vendredi le Comité des douanes de la Commission de l'océan Indien (COI), lors d'une cérémonie au Custom House de Mer Rouge, à Port-Louis.

Le nouveau comité rassemble les directeurs généraux des douanes et des représentants des Comores, de La Réunion, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, ainsi que le secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy, et plusieurs partenaires techniques et financiers.

Créée lors du 37e Conseil des ministres de la COI, cette instance se veut une plateforme permanente d'échanges. Elle travaillera sur le partage d'informations, le profilage des risques et la coordination des actions de contrôle. Elle devra également contribuer à l'harmonisation des pratiques douanières et faciliter le commerce légal dans la région.

Rohit Ramnawaz, directeur général de la MRA, a insisté sur la nature transnationale des menaces et leur impact sur les économies et le développement social, soulignant l'importance d'une action collective. Edgard Razafindravahy a rappelé le rôle clé des administrations douanières dans la protection des territoires maritimes et dans la lutte contre les trafics, mettant en avant l'utilité des systèmes de guichet unique et de l'échange d'informations pour l'intégration économique régionale.

Les représentants des Comores, de La Réunion, de Madagascar et des Seychelles ont également pris la parole, appelant à consolider le cadre du Comité, à impliquer le secteur privé et à développer des mécanismes de coopération plus solides pour sécuriser les échanges et promouvoir le commerce légal.