Ile Maurice: Un suspect dans une agression violente arrêté

Un différend familial avait dégénéré en violente agression à Cité-Malherbes il y a environ trois mois. L'affaire avait été rapportée à la police le 4 juillet par un homme de 34 ans qui vivait au rez-de-chaussée d'une maison avec sa belle-mère, son épouse et ses enfants.

Selon sa déposition, il avait constaté vers 8 h 30, le même jour, que Rs 6 000 avaient disparu de son armoire. Le cadenas avait été forcé et plusieurs de ses effets personnels étaient éparpillés sur le sol. Le plaignant avait affirmé que ce n'était pas de la première fois que de l'argent et des objets disparaissaient de sa chambre.

Une dispute aurait alors éclaté entre lui, sa belle-mère et son épouse. La situation s'est envenimée dans la soirée. Alors qu'il prenait son repas vers 19 heures, il aurait été attaqué par deux proches. L'un l'aurait frappé à la tête avec un sabre, tandis que l'autre l'aurait roué de coups à l'aide d'une tige en fer.

L'agression aurait pris une tournure encore plus dramatique lorsque l'un des assaillants aurait tenté de lui trancher la gorge avec un couteau. Son épouse serait intervenue de justesse, recevant une blessure au bras en essayant de le protéger. La victime avait été transportée d'urgence à l'hôpital de Candos par la police d'Eau Coulée, où elle avait été admise avant d'être autorisée à rentrer chez elle, le 14 juillet.

Après plusieurs semaines d'enquête et sur la base d'informations jugées crédibles, une équipe de la Divisional Crime Intelligence Unit de la division centrale, assistée de la Criminal Investigation Division d'Eau Coulée, a arrêté le mercredi 2 octobre un suspect de 26 ans. Ce dernier a reconnu son implication dans l'agression et une partie des objets volés a été récupérée. Présenté devant le tribunal de Curepipe, le suspect a été placé en détention policière.