Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Ce gouvernement n'attend pas une marée noire pour agir»

Après plus de cinq ans d'attente, le rapport intégral de la Court of Investigation sur l'échouement du MV Wakashio a été rendu public le jeudi 2 octobre. Le document est sans ambiguïté : l'accident n'est pas lié à une panne technique mais à une chaîne de défaillances humaines et disciplinaires.

Le capitaine, le chef officier et le chef mécanicien étaient absorbés par leurs téléphones et la recherche de connexion internet, reléguant la sécurité de la navigation au second plan.

À cela s'ajoutent la consommation d'alcool par le capitaine pendant sa garde, l'absence de veilleur qualifié sur la passerelle et l'utilisation de cartes marines inadéquates. Le navire a ainsi quitté sa route pour frôler dangereusement le littoral mauricien avant de s'échouer sur les récifs de Pointe-d'Esny.

Dans la foulée de cette publication, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a annoncé un renforcement substantiel du dispositif national de réponse. «Ce gouvernement n'attend pas une marée noire pour protéger nos lagons, nos côtes. On ne fuit pas devant nos responsabilités.»

Le National Oil Spill Contingency Plan (NOSCP) a été entièrement mis à jour et sera soumis prochainement au Conseil des ministres. L'atlas de sensibilité côtière de Maurice a été actualisé et un atlas dédié à Rodrigues a également été produit. Avec l'appui technique de la Japan International Cooperation Agency (JICA), des cartes de sensibilité sont désormais disponibles pour la côte Est, le Nord-Est et le port de Port-Louis.

La préparation humaine constitue un autre axe majeur. Sept officiers ont été formés au Japon pour devenir formateurs tandis que les premiers intervenants - pêcheurs, ONG et associations de femmes - reçoivent des formations à la gestion des marées noires. En cas de menace, des volontaires formés pourront être mobilisés rapidement.

Sur le plan juridique, les nouvelles dispositions du NOSCP, adossées à l'Environment Act 2024, confèrent au plan une valeur légale et imposent des obligations strictes à toutes les parties prenantes: propriétaires de polluants, directeur de l'Environnement et intervenants publics. La coordination avec le National Disaster Risk Reduction and Management Centre, le rôle du Director of Shipping et le mandat du National Oil Spill Coordination Committee sont clarifiés afin d'assurer une synchronisation opérationnelle et une surveillance effective.

Côté moyens matériels, Rajesh Bhagwan précise : «En termes d'équipements anti-pollution, nous avons à ce jour environ Rs 13,5 millions de matériels qui seront renforcés par un nouvel achat de Rs 50 millions prochainement.» Il conclut : «Plus de place à l'incompétence. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être pris au dépourvu. La vigilance et la coopération, à chaque niveau, doivent être nos forces pour protéger nos côtes, notre pays, nos vies et les générations à venir.