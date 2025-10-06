Ile Maurice: Un policier grièvement blessé après avoir percuté un poteau

Un grave accident de la route s'est produit tôt dans la matinée d'hier, à Bel-Étang, non loin d'un restaurant très connu de la localité. L'accident a impliqué une Toyota Corolla grise, conduite par un jeune policier âgé de 22 ans, affecté au poste de police d'Eau-Coulée. Selon les premiers éléments du rapport établi par la police de Camp-de-Masque, l'accident s'est produit vers 1 h 15.

Le véhicule, qui roulait vers le centre de Bel-Etang, aurait heurté un poteau téléphonique ainsi qu'une rambarde métallique, avant de s'immobiliser sur le bascôté de la route. L'impact a été suffisamment violent pour causer d'importants dégâts à la voiture. Le conducteur, coincé, a dû être désincarcéré par les pompiers dépêchés sur place.

Le SAMU, également mobilisé, a transporté la victime, blessée et inconsciente, à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo avant d'être transférée à l'hôpital SSRN pour des examens approfondis. Le personnel médical a indiqué que le jeune homme souffrirait de multiples blessures.

Un alcotest n'a pu être effectué sur le conducteur inconscient au moment de l'intervention et aucun témoin indépendant ne s'est manifesté pour l'instant. Les enquêteurs de la Traffic Branch ont procédé aux relevés d'usage sur les lieux.

Il faut noter que le policier impliqué, qui devait assurer un service de nuit samedi, aurait signalé être malade. Les autorités poursuivent leurs investigations pour établir les causes de cette perte de contrôle et déterminer les circonstances exactes de l'accident, tandis que la victime reste hospitalisée dans un état jugé préoccupant.