Ile Maurice: Trois hommes interpellés

Une vague de vols avec effraction a secoué la région de Pamplemousses au début d'octobre. Le 2 octobre, des câbles électriques d'une valeur estimée à Rs 300 000 ont été dérobés dans un parc d'affaires de Beau-Plan, après que le cadenas protégeant un transformateur a été forcé. Le même jour, un chantier de construction à Mahogany, Beau-Plan, a subi un vol similaire : conteneurs fracturés, outils, machines, raccords et équipements divers emportés.

Face à la gravité de la situation, la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) du Nord est intervenue. Suite à des informations crédibles, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de trois individus soupçonnés d'être impliqués dans ces affaires : Bramanandsingh Taurah, 47 ans ; Ramesh Beetoo, 45 ans ; et Suraj Dawochand, 42 ans ; (voir photos).

L'un des suspects, déjà connu pour usage de drogue, a avoué sa participation aux vols et a été remis aux enquêteurs pour un interrogatoire approfondi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces arrestations font suite à une série de cambriolages dans la région, incluant vols avec effraction, vols nocturnes, vols de cycles et tentatives de vol. Les trois suspects sont fortement soupçonnés d'avoir opéré à plusieurs reprises autour de Pamplemousses, laissant craindre que d'autres sites aient également été ciblés.

La DCIU du Nord souligne que ces interventions s'inscrivent dans une politique de lutte renforcée contre la criminalité organisée et les vols répétés dans la région. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l'étendue exacte des activités des suspects et de récupérer le matériel volé.