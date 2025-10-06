Cote d'Ivoire: Bingerville - Passation de charges et remise de kits scolaires à la Cité OPES 1 Tranche 2

La Cité OPES 1, Tranche 2, à Bingerville, a abrité, le samedi 4 octobre 2025, une cérémonie à double portée : la passation officielle de charges entre le promoteur immobilier de la Cité et le Conseil Syndical des Copropriétaires et Résidents, ainsi que la remise symbolique de kits scolaires aux enfants de la communauté à l'occasion de la rentrée 2025-2026.

Placée sous la supervision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, la cérémonie a été marquée par un fort engagement citoyen du Conseil Syndical et un esprit de solidarité du promoteur.

Représentant le ministère, Emmanuel Dogo, du Service de la vulgarisation à la Direction de la Copropriété, a salué la démarche du promoteur immobilier et du Conseil Syndical pour cette transition maîtrisée .

« Cette cérémonie symbolise la maturité d'une cité désormais organisée autour d'un conseil syndical actif et responsable. C'est le modèle que nous souhaitons voir se multiplier : des copropriétés autogérées où les habitants prennent en main la préservation et la valorisation de leur cadre de vie », a-t-il déclaré.

Au nom de sa structure, Florent Kouamé, Directeur des affaires juridiques et de la communication, a rappelé la portée symbolique de cette remise officielle « Aujourd'hui, nous avons procédé à la remise des clés et du cahier des charges au Conseil Syndical élu de la Cité OPES. C'est un passage de témoin, sous le regard du ministère, entre le promoteur et les résidents. »

Le promoteur s'est également engagé à remettre la version complète et actualisée du cahier des charges, intégrant les éléments techniques tels que les plans de masse, la typologie des logements, les espaces verts et l'appellation géographique. « Nous continuerons à accompagner la cité dans la transparence et la proximité », a ajouté Kouamé.

Dans le même esprit, Koné Mamadou, responsable des opérations de la société OPES , a insisté sur la nécessité de bâtir une relation durable entre le promoteur et les résidents .

« Notre objectif est d'assurer la pérennité et la valorisation de cette belle cité. Nous mettons l'accent sur l'entretien, la sécurité et les infrastructures existantes. Dès la semaine prochaine, le géomètre, déjà saisi du dossier, entamera la mise à jour et la finalisation des documents techniques à remettre officiellement aux copropriétaires. »

Pour sa part, le Président du Conseil Syndical, Silué Lassiné, a exprimé la fierté et le sens de responsabilité de son équipe « C'est un sentiment de soulagement et de satisfaction. Cette passation marque un tournant : nous pouvons désormais agir librement et lancer les projets en attente. Nous croyons en une collaboration harmonieuse avec le promoteur, car cette cérémonie vient institutionnaliser une coopération déjà positive depuis les débuts. »

Plusieurs kits scolaires complets (sacs, cahiers, stylos et matériel éducatif) destinés aux enfants de la cité ont été remis au Conseil Syndical par le promoteur