Ile Maurice: Deux suspects maintenus en détention

6 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Les deux hommes arrêtés le dimanche 5 octobre dans le cadre de la découverte d'un laboratoire de fabrication de drogues synthétiques à Flic-en-Flac ont comparu ce lundi 6 octobre devant la cour de district de Rivière-Noire.

Les suspects, Jean Steeve François, âgé de 41 ans, directeur d'entreprise et Owen Sean Jack Seesurrun, 27 ans, ont comparu sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Leur demande de remise en liberté conditionnelle a été rejetée par la cour.

Les deux accusés ont été reconduits en cellule policière sous forte escorte et resteront en détention jusqu'à leur prochaine comparution, prévue pour le lundi 13 octobre, devant la même juridiction.

Pour rappel, l'opération menée hier par la police de Flic-en-Flac à Morcellement Ruisseau Palmyre a permis la découverte d'un véritable laboratoire de fabrication de drogues synthétiques, ainsi que la saisie de 6,45 kg de substances illicites d'une valeur estimée à environ Rs 96,7 millions.

Un troisième suspect est toujours activement recherché par la police. Fait notable, la police de Flic-en-Flac a interdit l'accès au procès à notre reporter en cour alors que c'était une séance ouverte au public.

