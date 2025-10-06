Ile Maurice: Le dossier renvoyé au 26 novembre devant la cour commerciale

Le litige opposant Sotravic à la Wastewater Management Authority (WMA) dans le contrat d'assainissement WW80F a été appelé de nouveau le mercredi 1er octobre. À cette occasion, les deux parties ont présenté une motion conjointe sollicitant plus de temps pour finaliser leur position. Le juge Luchmyparsad Aujayeb a accédé à la requête, fixant la nouvelle date d'audience au 26 novembre. Au coeur du litige ne figure plus la question de la légitimité du paiement, mais bien celle du montant exact, le quantum, que la WMA devra, le cas échéant, verser à l'entreprise.

Tout a commencé en décembre 2009, lorsque le gouvernement de l'époque confie à Sotravic, en partenariat avec Thymian Holding Gbr, un contrat de Rs 2,84 milliards pour la construction de 103 km de réseaux d'égouts dans le cadre du Plaines Wilhems Sewerage Project - Phase 1. Très vite, le chantier accumule retards et révisions.

La valeur initiale du projet passe à Rs 3,92 milliards, avant d'être ramenée à Rs 3,15 milliards par le gouvernement de l'Alliance Lepep en 2015, qui fixe une nouvelle échéance au 30 novembre 2016.

Sotravic conteste et réclame Rs 414 millions à la WMA au titre de prolongation costs. Un premier paiement de Rs 135 millions est effectué, mais le solde de Rs 279 millions reste bloqué. En août 2019, le ministre de tutelle de l'époque, Ivan Collendavelloo, missionne l'ingénieur indépendant Ramen Bahadoor pour trancher.

Le rapport, rendu le 31 décembre 2019, conclut que la réclamation de Sotravic est injustifiée : l'extension avait été acceptée sans conditions, l'addendum de 2014 n'a jamais été signé et une partie des sommes réclamées correspond en réalité à des profits camouflés. Bahadoor recommande même de récupérer les Rs 135 millions déjà versées. C'est dans ce contexte que l'affaire est arrivée devant la cour commerciale, oscillant entre renvois, amendements de plaintes et règlement à l'amiable.