Ile Maurice: Découverte d'un laboratoire de fabrication de drogues synthétiques

Une importante opération policière menée ce dimanche 5 octobre a conduit à la découverte d'un véritable laboratoire de fabrication de drogues synthétiques dans un bungalow situé à Morcellement Ruisseau Palmyre, Flic-en-Flac.

Agissant sur la base d'informations précises et munie d'un mandat de perquisition, l'équipe dirigée par l'inspecteur Sunnia a mis au jour du matériel et des substances chimiques utilisés pour la production de drogues.

Parmi les saisies : des produits liquides suspects, des balances électroniques, des gants, divers outils, ainsi qu'une importante quantité de feuilles séchées soupçonnées d'être des cannabinoïdes synthétiques.

Les policiers ont également saisi plusieurs téléphones portables, trois véhicules, ainsi que des devises étrangères et plus de Rs 90 000 en espèces.

La valeur des stupéfiants saisis, considérés comme drogue dure, est estimée à environ Rs 96,7 millions. Pour un poids net de 6,45 kg.

Deux suspects ont été arrêtés, tandis qu'un troisième est activement recherché.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue de ce réseau et ses possibles ramifications.