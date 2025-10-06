Cote d'Ivoire: Avis de recherche - Le Procureur offre une forte récompense pour toute information sur 4 individus activement recherchés

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a lancé, ce dimanche 5 octobre 2025, un appel solennel à la population dans le cadre d'une affaire jugée grave pour la sécurité publique et la cohésion sociale

Dans un communiqué officiel, le magistrat rappelle que cet appel s'inscrit dans le respect de l'article 51 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 1, 2 et 3 de la loi n°2018-570 du 13 juin 2018, relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Ces dispositions offrent une garantie juridique aux citoyens qui apporteraient leur concours à l'enquête.

Quatre individus sont particulièrement visés par cette recherche : Koffi Toussaint Kouassi, Ange Olivier Zidjere, Konan Jean Ipou et Kadjo Aka Emile.

D'après le communiqué, ils sont suspectés d'avoir commis des infractions qualifiées d'« outrage, injure, incitation à la haine et menace de mort ». Des actes considérés comme extrêmement graves dans le contexte actuel, où la préservation de la paix sociale et du vivre-ensemble constitue une priorité nationale.

Pour favoriser leur interpellation rapide, le Procureur invite toute personne disposant d'informations fiables à contacter les autorités compétentes. Deux canaux de communication sont mis à disposition : le numéro gratuit 100 ou le 01 70 900 600, directement reliés aux services de police. Les dénonciations utiles, menant à l'identification et à l'arrestation des mis en cause, donneront droit à une très forte récompense, dont le montant n'a pas été précisé.

Cette initiative traduit la volonté ferme des autorités judiciaires et policières de lutter contre les dérives verbales et les menaces qui se propagent, notamment via les réseaux sociaux. Le communiqué insiste sur l'importance de la mobilisation citoyenne dans ce type d'opérations : chacun, par un simple renseignement, peut contribuer à la sécurité collective et à la protection des institutions.

Le Procureur de la République tient enfin à rassurer les témoins et dénonciateurs : leur anonymat et leur sécurité sont garantis par la loi. En mettant en oeuvre ce dispositif exceptionnel, la justice ivoirienne entend envoyer un signal clair aux fauteurs de troubles et réaffirmer son engagement à préserver l'État de droit et la cohésion nationale.