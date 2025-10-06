Sénégal: Le document de politique d'éducation inclusive 'est englobant avec des orientations claires' (Acteur)

Dakar — Le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH), Moussa Thiaré, estime que le document de politique d'éducation inclusive, en cours de finalisation, est un texte "englobant avec des orientations claires".

"La politique d'éducation inclusive est à sa phase finale de validation après le premier draft auquel nous avons participé à l'élaboration et à la validation institutionnelle avec les observations des partenaires techniques et financiers. Nous nous acheminons vers la validation au niveau supérieur", a-t-il souligné dans un entretien avec l'APS.

Selon Moussa Thiaré, ce document "est venu capitaliser et harmoniser les différentes interventions sur le terrain", en vue d'arriver à une éducation inclusive notamment dans le domaine des programmes, des curriculums, de la formation des enseignants, des infrastructures, du manuel scolaire, mais aussi et surtout dans le domaine du financement.

Il considère que l'éducation inclusive est un processus qui a besoin d'être accompagné par "une politique claire de l'Etat".

"Cela devrait être une priorité pour l'État, mais ce sont les partenaires techniques et financiers qui s'investissent avec des interventions sectorielles, notamment à Humanité et Inclusion, Sights Savers, Accra, qui ont eu à développer des modèles d'éducation inclusive", a-t-il déploré.

Pour Moussa Thiaré, avec ce document en phase de validation institutionnelle, il existe désormais "des éléments favorables quand même à l'inclusion du handicap dans le secteur de l'éducation".

"Il importe également de souligner que la Fédération [sénégalaise des associations de personnes handicapées] a participé au processus d'élaboration du document de politique. Ce qui fait que nous avons quand même joué un rôle important dans ce processus, quoiqu'il y ait toujours des défis", a-t-il dit.

Il cite, parmi ces défis, l'éloignement de certaines écoles accessibles aux personnes handicapées.

"Mais comme nous allons vers la territorialisation, progressivement, nous allons ensemble faire le plaidoyer pour que l'éducation inclusive soit une réalité, pour qu'elle puisse être renforcée pour rester ce pas important vers le développement", a soutenu Moussa Thiaré.

Dans ce document de politique d'éducation inclusive en cours de validation, il est prévu des centres ressources au niveau des huit pôles industriels qui vont être érigés à travers l'acte 4 de la décentralisation en vue, a signalé M. Thiaré.

Il y a d'une part la promotion de l'éducation inclusive mais également, le renforcement de certaines spécificités avec des centres ressources, selon Moussa Thiaré.

Selon son président, les activités de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées tournent essentiellement autour du plaidoyer et de la sensibilisation pour la promotion de l'éducation inclusive, avec l'identification des enfants handicapés en âge de scolarisation.

Le plaidoyer porte généralement pour l'accessibilité des infrastructures, a-t-il précisé, en faisant observer qu'avec le Système d'information et de gestion des effectifs (SIGE) dans les écoles, de plus en plus, on a la dimension handicap dans le compte des effectifs.