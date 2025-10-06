Ile Maurice: L'enregistrement se fera aussi dans les postes de police

6 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Les postes de police accueilleront temporairement l'exercice d'enregistrement des animaux, à partir du 13 octobre, jusqu'au 23 décembre.

Le commissaire de police a émis une circulaire, aux Divisional Commanders, ce lundi 6 octobre, à la suite de l'entrée en vigueur de cette mesure, le 1er octobre. Anticipant une forte affluence au siège de la Mauritius Society for the Welfare of Animals (MSAW), les autorités ont décidé de mobiliser les postes de police pour faciliter le processus. Il a été convenu que les enceintes des postes de police seront temporairement mises à la disposition des représentants de la MSAW pour procéder à l'enregistrement des chiens.

Plusieurs dispositions logistiques ont été arrêtées : des barrières métalliques seront installées dans les cours des postes afin de délimiter les zones réservées à la MSAW ; une connexion électrique sera fournie pour faciliter ses opérations ; et un dispositif de maintien de l'ordre et de gestion des foules sera assuré par la police.

Retrouvez ci-dessous la liste des postes concernés, ainsi que les dates et horaires des enregistrements, incluant deux campagnes de stérilisation massive :

 

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.