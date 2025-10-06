Ile Maurice: L'enregistrement se fera aussi dans les postes de police

Les postes de police accueilleront temporairement l'exercice d'enregistrement des animaux, à partir du 13 octobre, jusqu'au 23 décembre.

Le commissaire de police a émis une circulaire, aux Divisional Commanders, ce lundi 6 octobre, à la suite de l'entrée en vigueur de cette mesure, le 1er octobre. Anticipant une forte affluence au siège de la Mauritius Society for the Welfare of Animals (MSAW), les autorités ont décidé de mobiliser les postes de police pour faciliter le processus. Il a été convenu que les enceintes des postes de police seront temporairement mises à la disposition des représentants de la MSAW pour procéder à l'enregistrement des chiens.

Plusieurs dispositions logistiques ont été arrêtées : des barrières métalliques seront installées dans les cours des postes afin de délimiter les zones réservées à la MSAW ; une connexion électrique sera fournie pour faciliter ses opérations ; et un dispositif de maintien de l'ordre et de gestion des foules sera assuré par la police.

Retrouvez ci-dessous la liste des postes concernés, ainsi que les dates et horaires des enregistrements, incluant deux campagnes de stérilisation massive :