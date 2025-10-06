Ile Maurice: Rapport accablant sur des irrégularités à l'Islamic Cultural Centre Trust Fund

Le rapport du Committee of Inquiry institué par le ministère des Arts et de la culture confirme de graves manquements dans l'allocation des visas pour le Hadj 2025 par l'Islamic Cultural Centre Trust Fund (ICCTF). L'enquête, menée à la suite d'allégations de fraude concernant cinq pèlerins, a révélé au total 17 cas supplémentaires d'irrégularités sur les 37 dossiers examinés. Les conclusions ont été rendues publiques ce lundi 6 octobre.

Selon le rapport, des falsifications de formulaires et de numéros d'enregistrement, ainsi que l'utilisation de cartes de confirmation du Hadj («Purple Cards») falsifiées, ont permis à plusieurs personnes d'obtenir des visas de manière irrégulière.

Dans certains cas, des candidats ayant déjà effectué le Hadj ont pu repartir, alors que d'autres, inscrits depuis plus de dix ans, n'ont pas été informés de leur sélection. Les enquêteurs dénoncent l'absence totale de contrôle interne, une confusion des rôles au sein du personnel et un système informatique obsolète reposant encore sur Microsoft Access 2007, sans mot de passe individuel ni sauvegarde externe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport souligne aussi le manque de réactivité de la direction du centre. Le directeur et le Hadj Programme Officer sont pointés du doigt pour n'avoir pris aucune mesure immédiate malgré les alertes internes. Les signatures sur plusieurs documents correspondent par ailleurs à celles d'un agent du centre, soulevant la possibilité d'une falsification.

Parmi les recommandations majeures, le comité préconise de transmettre le dossier à la Financial Crimes Commission (FCC) pour enquête approfondie, de revoir les procédures de recrutement au sein du centre, et de mettre en place un système d'enregistrement en ligne sécurisé et transparent pour les futurs pèlerinages

Enfin, le rapport recommande que tout Hadji n'ayant pu partir après paiement du Tannazul soit automatiquement remboursé dans un délai d'un mois. «L'intégrité du processus de sélection du Hadj est d'une importance capitale, compte tenu du caractère religieux et national de ce pèlerinage», conclut le comité. Ci-dessous l'intégralité du rapport :