Sénégal: Une délégation parlementaire et 30 entreprises britanniques à Dakar pour renforcer les liens bilatéraux

Une délégation de six parlementaires britanniques effectue depuis ce lundi une visite officielle de cinq jours à Dakar, à l'invitation de l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette mission vise à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays et à donner un nouvel élan au partenariat stratégique déjà existant.

Moment fort de cette visite : le lancement du tout premier groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Royaume-Uni à l'Assemblée nationale, destiné à renforcer le dialogue institutionnel, promouvoir la coopération et accompagner la diaspora sénégalaise vivant au Royaume-Uni.

Les parlementaires rencontreront notamment le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, le ministre des Forces armées, Birame Diop, ainsi que plusieurs présidents de groupes parlementaires. Leur programme comprend aussi des échanges avec la société civile et une visite à la ville sainte de Touba.

En parallèle, une mission commerciale britannique composée d'une trentaine d'entreprises participe au forum "Invest in Senegal", pour explorer des opportunités dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, l'agribusiness et les technologies. Le Royaume-Uni prendra part à un panel aux côtés du ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, mettant en avant la stratégie industrielle du Sénégal appuyée par le programme britannique Manufacturing Africa.

Avec plus de 50 entreprises britanniques déjà implantées et 5 milliards de dollars d'investissements cumulés, le commerce entre les deux pays a triplé depuis 2020, atteignant près de 650 milliards de FCFA. Ces chiffres traduisent une coopération économique en pleine expansion, soutenue par la Chambre de commerce britannique inaugurée à Dakar en juin dernier.

Un partenariat moderne et stratégique

Selon un communiqué de l'Ambassade du Royaume-Uni, ces visites "illustrent la profondeur du partenariat avec le Sénégal, fondé sur le respect mutuel, les valeurs démocratiques et une ambition commune pour le développement économique durable".

Le Royaume-Uni et le Sénégal collaborent étroitement dans les domaines de la sécurité régionale, du développement durable, de la transition énergétique, de l'éducation et de la promotion de la jeunesse.

Cette séquence diplomatique marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Dakar et Londres, dans la lignée d'une coopération qualifiée de stratégique, moderne et mutuellement bénéfique.