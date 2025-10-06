Sénégal/Mauritanie: Billetterie du match Sénégal vs Mauritanie - Une hausse qui fait débat

À une semaine du match opposant le Sénégal à la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la Fédération sénégalaise de football (FSF) fait face à une polémique avec la la hausse significative du prix des billets. Une décision qui passe mal auprès d'une partie du public, déjà éprouvée par les difficultés d'accès au stade.

Selon la nouvelle grille tarifaire dévoilée, le prix du billet en zone rouge (latérales et tribunes centrales) passe de 1 000 à 3 000 FCFA, soit une hausse de 200 %. En zone jaune virage, il faut désormais débourser 10 000 FCFA au lieu de 3 000, tandis que le jaune centre grimpe de 5 000 à 20 000 FCFA. Les loges annexes passent de 15 000 à 20 000 FCFA, et la loge VIP reste inchangée à 50 000 FCFA.

Une décision qui fait débat

Une comparaison avec les tarifs pratiqués lors du match contre le Soudan, en septembre dernier, révèle une différence notable : les billets les plus abordables étaient alors fixés à 1 000 et 3 000 FCFA pour les zones populaires, et 5 000 FCFA pour les tribunes jaunes centres. Autrement dit, les nouveaux prix triplent, voire quadruplent selon les catégories.

Cette hausse soulève de nombreuses questions sur la stratégie marketing de la FSF. Le Stade Abdoulaye Wade, déjà critiqué pour sa localisation excentrée à Diamniadio, pose un véritable casse-tête logistique aux supporters : distance, coût du transport, embouteillages, et difficultés d'accès. À ces contraintes s'ajoutent désormais des tarifs que beaucoup jugent prohibitifs.

Pour les supporters les plus modestes, assister à un match des Lions devient presque un luxe. Aller au stade relève déjà d'un parcours du combattant déplorent plusieurs fans sur la toile. La décision de tripler presque tous les prix (à l'exception des VIP loges) est perçue par beaucoup de férus des Lions comme une déconnexion avec la réalité du « bas peuple ».

Une logique financière assumée ?

Certains observateurs voient derrière cette hausse une stratégie financière calculée. En effet, le match barrage retour contre l'Égypte qualificatif pour le Mondial 2022 au Qatar est resté dans les mémoires : la FSF alors sous la houlette de Me Augustin Senghor avait alors engrangé plus de 600 millions FCFA en recettes de billetterie, un record national selon Bamba BA, directeur général de la plateforme Diotali, chargée à l'époque de la commercialisation en ligne des billets.

L'actuelle équipe fédérale chercherait-elle à reproduire ce modèle lucratif ? Si tel est le cas, le contexte n'est plus le même. À l'époque, les Lions, portés par la ferveur populaire après leur sacre à cette première CAN, voulaient bisser face aux Pharaons qu'ils avaient dominés en finale au Cameroun, afin de composter leur billet pour le Mondial qatari.

Mais depuis l'élimination précoce des champions d'Afrique en titre en huitièmes de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, l'enthousiasme populaire s'est quelque peu atténué. Les partenaires de Sadio Mané ne remplissent plus systématiquement le stade à chaque sortie à Diamniadio. Dans ce contexte, une hausse des tarifs pourrait ne pas produire les effets escomptés sur la mobilisation du public.

Il faut également rappeler que l'organisation d'un match des Lions à Dakar représente un coût conséquent. La seule location du stade Abdoulaye Wade est estimée à 35 millions FCFA. À cela s'ajoutent près de 90 millions pour l'hébergement des équipes à l'hôtel Radisson et pour la sécurité. Abdoulaye Fall, le nouveau président de la FSF, a plaidé pour une réduction des tarifs de location du stade lors d'une récente intervention médiatique sur RTS1. Sans le concours de l'État du Sénégal, ces dépenses auraient été difficiles à supporter pour les caisses de la fédération. Ce coût élevé pourrait expliquer, en partie, la logique derrière l'ajustement des prix.

Un pari risqué

Mais dans un contexte où le soutien populaire semble s'essouffler, la FSF prend un risque en augmentant les tarifs. L'argument financier ne peut à lui seul justifier une politique qui, à terme, pourrait éloigner les supporters les plus fidèles. À vouloir privilégier l'équilibre économique, l'instance fédérale s'expose à un désengagement progressif du public.

Ironie du..sport, le match contre la Mauritanie, initialement présenté comme décisif pour la qualification au Mondial 2026, pourrait finalement compter pour du beurre. En effet, si le Sénégal s'impose le 10 octobre à Djouba face au Soudan du Sud lanterne rouge du groupe, et que la RD Congo ne parvient pas à battre le Togo à Lomé, ce que le Sénégal n'a pas réussi, les Lions valideraient leur billet avant même la dernière journée.

Dans ce scénario plausible, la rencontre face aux Mourabitounes le 14 octobre censée être une fête à Dakar, perdrait une grande partie de son enjeu sportif. Et avec des billets vendus jusqu'à 20 000 FCFA dans certaines zones, il est fort probable que le public boude le stade Abdoulaye Wade. Les supporters, déjà refroidis par les hausses de prix et les difficultés d'accès à Diamniadio, pourraient juger inutile de dépenser autant pour un match sans enjeu.