Sénégal: Habib Diallo rappelé par Pape Thiaw après le forfait de Boulaye Dia

6 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Diao

L'équipe nationale du Sénégal enregistre un changement de dernière minute. Suite à la blessure de Boulaye Dia, forfait après le match Lazio-Torino ce week-end, le sélectionneur Pape Thiaw a réagi immédiatement. L'attaquant du FC Metz, Habib Diallo, est rappelé en renfort.

Ce retour est inattendu. Habib Diallo n'avait plus porté le maillot des Lions depuis mars 2025. Pourtant, ses bonnes performances retrouvées au FC Metz, club qu'il a rejoint après son passage à Al-Shabab (Arabie saoudite), n'ont pas échappé au staff technique.

Habib Diallo a intégré le groupe dès ce lundi matin. Il a rejoint la Tanière à Juba, où l'équipe prépare la prochaine étape des éliminatoires de la Coupe du monde. Il sera disponible pour le premier match contre le Soudan du Sud, prévu le 10 octobre. Ensuite, le Sénégal recevra la Mauritanie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le mardi 14 octobre.

