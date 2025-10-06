La présence de la Chine en Afrique ne se limite pas aux infrastructures stratégiques. Le Dragon asiatique vise à créer un partenariat durable qui se distingue des autres approches car il répond à des besoins concrets, tels que celui de la santé. C'est dans cette optique qu'il faut considérer l'annonce faite le 1er octobre par l'ambassadeur chinois au Nigeria, Yu Dunhai, concernant la construction de la première usine d'insuline en Afrique.

La date n'est pas fortuite : il s'agit non seulement de l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, mais aussi de l'indépendance du Nigeria. Une date aussi symbolique que l'objectif de l'annonce est concret : rendre le géant africain indépendant des importations de médicaments pour traiter le diabète.

« Les entreprises chinoises discutent avec le Nigeria de la construction de la première usine locale d'insuline afin de mettre fin à la dépendance du pays vis-à-vis des importations et d'en faire une plaque tournante pour la biotechnologie médicale africaine », a déclaré Yi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La construction d'une usine d'insuline au Nigeria pourrait avoir des répercussions non seulement dans ce pays, mais dans toute l'Afrique. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2022, le nombre de personnes âgées de plus de 18 ans atteintes de diabète sur le continent s'élevait à 54 millions, soit près du double par rapport à 2010, où ce chiffre était de 30 millions.

Un autre problème lié à cette maladie en Afrique est le faible pourcentage de personnes qui savent qu'elles sont malades : seulement 46 %. Au vu de ces chiffres et du problème croissant que cette maladie représente pour l'Afrique, il ne serait pas exclu a priori que la future usine puisse produire de l'insuline pour le Nigeria et pour l'ensemble du continent.

La Chine est très active dans le secteur des infrastructures médicales en Afrique. Le communiqué publié en marge du Forum pour la coopération sino-africaine qui s'est tenu il y a un an énumère les projets chinois dans ce domaine.

Ce qui frappe, c'est la diversité des projets - qui vont des hôpitaux généraux aux centres spécialisés - et leur répartition, puisqu'ils sont en cours de conception et de réalisation même dans les plus petits pays comme les Comores, le Cap-Vert et Djibouti. Un signe clair d'attention qui a des répercussions non seulement pour la population, mais aussi pour la pénétration capillaire de la Chine sur le continent.

Revenant sur l'annonce du 1er octobre, l'ambassadeur a également évoqué d'autres aspects de la coopération entre les deux pays, notamment le projet d'approvisionnement en eau d'Abuja, récemment achevé, qui vise à fournir de l'eau potable à la capitale. Cette annonce a également suscité des commentaires de la part des responsables politiques locaux.

Parmi les plus importants, celui du sénateur Babangida Hussaini, représentant le vice-président de la chambre haute Barau Jibrin. Hussaini a ouvertement parlé de « partenariat stratégique » dans ses déclarations, énumérant d'autres secteurs dans lesquels les relations avec la Chine sont florissantes : infrastructures, énergie, agriculture, éducation, défense, commerce et investissements.

Il est urgent de faire ici une remarque. L'action des pays occidentaux dans leurs programmes de développement envers l'Afrique. La coopération sino-africaine est actuellement trop profonde pour être ébranlée par d'autres projets européens, surtout si ceux-ci ont pour objectif principal des intérêts non africains, par exemple le blocage des flux migratoires vers l'Europe. L'approche chinoise est plus large et prévoit un traitement d'égal à égal avec les pays africains, ce qui leur permettra de rester sur le continent beaucoup plus longtemps.