Cote d'Ivoire: Élisée Kouassi appelle la jeunesse ivoirienne à se prendre en main

6 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

L'entrepreneur et auteur ivoirien Élisée Kouassi animera le 17 octobre 2025, une conférence gratuite sur l'entrepreneuriat. Une rencontre pensée comme un déclic pour étudiants, diplômés et porteurs de projets.

« Tu veux un changement ? Fais-le toi-même ! ». Tel est le thème de la conférence que donnera Élisée Kouassi, avec pour ambition de transformer la volonté de réussir en actions concrètes.

Président-fondateur de Jeunes chefs d'entreprises de Côte d'Ivoire (Jceci), Élisée Kouassi a choisi de placer sa rencontre sous le signe de la responsabilité et de l'engagement. Auteur de plusieurs ouvrages, il milite depuis des années pour une jeunesse entreprenante et audacieuse. À travers cette conférence, il veut démontrer qu'au-delà des obstacles - chômage, manque de repères, absence de moyens - il existe toujours des chemins pour bâtir son avenir.

Le thème, emprunté à son dernier livre « Tu veux un changement ? Fais-le toi-même ! », résume sa conviction profonde : « Le véritable changement ne vient jamais de l'extérieur. Il commence en nous, dans notre volonté d'agir et de bâtir. »

Le contenu de la conférence se veut concret et interactif. Les participants repartiront avec trois acquis majeurs : des repères clairs sur l'entrepreneuriat et ses opportunités, des outils pratiques - contacts, pistes d'action et exemples inspirants - et enfin une énergie nouvelle, celle de croire qu'il est possible de créer son propre chemin, même à partir de peu.

« Je souhaite que chaque participant reparte motivé, mais surtout outillé », insiste l'entrepreneur, qui a lui-même traversé des épreuves difficiles avant de se réinventer et diversifier ses activités dans la mobilité, l'agro-industrie et les services. Son message s'adresse d'abord aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux entrepreneurs débutants, mais reste ouvert à tous ceux qui veulent se réinventer.

Élisée Kouassi attend la jeunesse ivoirienne pour semer les graines d'un changement porté par l'action. Cette conférence marquera aussi le point de départ d'un programme plus large d'accompagnement, incluant formation, mentorat et opportunités internationales.

