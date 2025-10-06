Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La direction centrale de campagne de la jeunesse installée

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a officiellement lancé sa machine de campagne dédiée à la jeunesse. La Direction centrale de campagne des jeunes a été installée le dimanche 5 octobre 2025, à Abidjan, devant des milliers de jeunes militants venus de l'ensemble du district.

Cette direction est placée sous l'autorité du ministre Mamadou Touré, en qualité de président. Il est secondé par les ministres Myss Belmonde Dogo et Félix Anoblé, désignés comme directeurs centraux de campagne associés.

L'équipe s'appuie sur une organisation composée de plus de dix-sept directeurs centraux adjoints et associés, qui travaillent en soutien. Elle est renforcée par une vingtaine de superviseurs des districts autonomes, chargés d'encadrer les jeunes militants et d'assurer le suivi des activités de proximité. Un comité technique de coordination a également été présenté pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi des actions, complété par plusieurs commissions spécialisées.

Après leur présentation, les membres de cette nouvelle direction ont solennellement réaffirmé leur engagement total pour la victoire du Président Alassane Ouattara. Ils ont prêté serment de servir avec « loyauté, fidélité et dévouement », promettant de contribuer à la continuité du programme du Rhdp et de promouvoir sa vision auprès de toute la jeunesse ivoirienne.

Le ministre Mamadou Touré a également dévoilé le calendrier des premiers grands événements de campagne, axés sur la mobilisation massive. Le mouvement des « Ado Boys et Ado Girls » sera lancé au Palais de la Culture, ce lundi 6 octobre 2025. Ces bénévoles seront chargés des actions de porte-à-porte, de l'appui logistique lors des meetings et de diverses activités de terrain.

Le mardi 7 octobre 2025 marquera le démarrage des activités des « Jeunes cadres du Rhdp ». Cette cérémonie sera présidée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. La journée verra l'organisation d'une conférence inaugurale animée par Patrick Achi, directeur central de campagne chargé du bilan du candidat.

Point d'orgue de cette phase de mobilisation, un grand meeting est prévu au stade Félix Houphouët-Boigny, avec une participation attendue de près de 50 000 personnes.

Ce rassemblement se veut un « hommage au Président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a accompli en faveur de la jeunesse ivoirienne ces quinze dernières années », mais aussi un symbole d'espérance pour le prochain quinquennat.