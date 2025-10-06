Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La coordination régionale RHDP du Guémon en ordre de bataille

La Coordination régionale du Rhdp du Guémon s'est réunie le samedi 4 octobre 2025, dans la commune de Cocody, sous la présidence du directeur régional de campagne, le ministre Célestin Serey Doh.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la campagne pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Elle avait pour objectif d'harmoniser les stratégies en vue d'une victoire éclatante du candidat du Rhdp.

Dès l'ouverture des travaux, une restitution des recommandations issues du séminaire de la Direction nationale du parti a été faite. Les échanges ont notamment porté sur la formation des électeurs, la mise en route des équipes régionales de campagne et la mobilisation sur le terrain.

Les membres de la coordination ont été invités à formuler des propositions concrètes afin de renforcer la cohésion et l'efficacité de l'action régionale. La Direction régionale a rappelé l'importance de la discipline, du respect mutuel entre les différents responsables, ainsi que de la loyauté envers le parti et son candidat, le président du Rhdp, Alassane Ouattara.

Par ailleurs, il a été indiqué qu'une séance de travail s'était tenue le mardi 30 septembre 2025 au domicile du ministre Mabri Toikeusse, directeur national adjoint de campagne chargé des districts des Montagnes et de la Marahoué. Cette réunion, à laquelle ont pris part les élus, cadres et responsables de la Direction régionale du Guémon, a permis d'aborder plusieurs questions relatives à la structuration et à la formation des directions locales de campagne.

Étaient présents à ce grand rendez-vous de retrouvailles des fils et filles du Rhdp du Guémon, à savoir l'honorable Doumbia Ibrahima, vice-président du Conseil régional du Guémon et coordonnateur associé du Rhdp du Guémon ; le député-maire de Duékoué, Flanizara Touré ; les honorables Oulah Privat et Taïba Rosine ; le maire de Bangolo, Gaha Roger ; le sénateur Sah Évariste, ainsi que le secrétaire départemental, Tailly Thierry, et plusieurs autres responsables des structures locales du parti.

Les responsables régionaux du Rhdp du Guémon ont réaffirmé leur engagement à oeuvrer, dans l'unité et la discipline, pour une victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle.