Sénégal: Construction - Légère baisse des prix des matériaux en août 2025

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une baisse de 0,4 % en août 2025 par rapport au mois précédent, selon les dernières données publiées. Cette contraction mensuelle est principalement portée par le recul des prix des matériaux de plomberie et sanitaire ainsi que ceux des matériaux de base.

Les matériaux de plomberie et sanitaire affichent la plus forte baisse mensuelle, avec une diminution de 1,7 %. Cette tendance s'explique par la chute des prix des matériaux sanitaires en porcelaine (-2,3 %) et des tuyaux en plastique (-0,8 %). En glissement annuel, ces matériaux enregistrent une baisse plus marquée de 2,6 %.

Du côté des matériaux de base, les prix reculent de 0,5 % sur un mois, tirés par la baisse des prix du sable (-2,3 %) et du fer à béton (-0,8 %), tandis que les prix du ciment ordinaire et des graviers demeurent stables. Sur une base annuelle, les matériaux de base restent toutefois en hausse de 5,0 %, reflétant une pression persistante sur certains intrants essentiels.

Les matériaux de menuiserie enregistrent un léger repli de 0,1 %, en lien avec la baisse des produits en aluminium (-0,3 %). Les prix des produits en bois et métalliques, eux, restent quasiment inchangés. En glissement annuel, les matériaux de menuiserie augmentent de 0,9 %.

Les matériaux pour travaux d'électricité et les produits de peinture et d'étanchéité affichent une stabilité des prix en variation mensuelle. Toutefois, en rythme annuel, les premiers augmentent de 1,3 %, tandis que les produits de peinture baissent de 0,7 % et ceux pour étanchéité progressent de 1,6 %.

Enfin, les matériaux pour revêtement des murs et sols voient leurs prix augmenter légèrement de 0,2 % en août, portés par la hausse des carreaux de sol (+0,4 %), malgré une baisse des carreaux muraux (-0,2 %). Sur un an, les prix s'apprécient de 0,2 %.

Malgré la baisse observée en août, l'indice des prix des matériaux de construction enregistre une hausse de 2,9 % en glissement annuel. Cette évolution témoigne d'un marché globalement dynamique, mais marqué par des ajustements mensuels selon les types de matériaux et les conditions de marché.