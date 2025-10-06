Sénégal: Construction - Légère baisse des prix des matériaux en août 2025

6 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une baisse de 0,4 % en août 2025 par rapport au mois précédent, selon les dernières données publiées. Cette contraction mensuelle est principalement portée par le recul des prix des matériaux de plomberie et sanitaire ainsi que ceux des matériaux de base.

Les matériaux de plomberie et sanitaire affichent la plus forte baisse mensuelle, avec une diminution de 1,7 %. Cette tendance s'explique par la chute des prix des matériaux sanitaires en porcelaine (-2,3 %) et des tuyaux en plastique (-0,8 %). En glissement annuel, ces matériaux enregistrent une baisse plus marquée de 2,6 %.

Du côté des matériaux de base, les prix reculent de 0,5 % sur un mois, tirés par la baisse des prix du sable (-2,3 %) et du fer à béton (-0,8 %), tandis que les prix du ciment ordinaire et des graviers demeurent stables. Sur une base annuelle, les matériaux de base restent toutefois en hausse de 5,0 %, reflétant une pression persistante sur certains intrants essentiels.

Les matériaux de menuiserie enregistrent un léger repli de 0,1 %, en lien avec la baisse des produits en aluminium (-0,3 %). Les prix des produits en bois et métalliques, eux, restent quasiment inchangés. En glissement annuel, les matériaux de menuiserie augmentent de 0,9 %.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les matériaux pour travaux d'électricité et les produits de peinture et d'étanchéité affichent une stabilité des prix en variation mensuelle. Toutefois, en rythme annuel, les premiers augmentent de 1,3 %, tandis que les produits de peinture baissent de 0,7 % et ceux pour étanchéité progressent de 1,6 %.

Enfin, les matériaux pour revêtement des murs et sols voient leurs prix augmenter légèrement de 0,2 % en août, portés par la hausse des carreaux de sol (+0,4 %), malgré une baisse des carreaux muraux (-0,2 %). Sur un an, les prix s'apprécient de 0,2 %.

Malgré la baisse observée en août, l'indice des prix des matériaux de construction enregistre une hausse de 2,9 % en glissement annuel. Cette évolution témoigne d'un marché globalement dynamique, mais marqué par des ajustements mensuels selon les types de matériaux et les conditions de marché.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.