A l'issue du premier semestre 2025, le résultat net de la banque Arab Tunisian Bank (ATB) a connu une baisse de 79,31% par rapport au premier semestre 2024.

Selon les états financiers arrêtés au 30 juin 2025, ce résultat est passé de 12 409 millions de dinars (MD) au 30 juin 2024 à 2 567 MD.

Durant la période sous revue, le total bilan s'est accru de 445 MD à 7 995 MD.

Le produit net bancaire de ATB a connu une progression de 6% avec une réalisation 171,329 MD contre 182,289 MD au premier semestre 2024.

Une hausse de 3% a été notée au niveau des produits d'exploitation bancaires à 398 MD contre 386 MD un an auparavant. Quant aux charges d'exploitation bancaire, elles ont progressé de 11% à 226 MD contre 204 MD au 30 juin 2024.

Concernant l'encours des dépôts et avoirs de la clientèle, la direction de la banque indique une hausse de 8% à 6 761 MD contre 6 275 MD au premier semestre 2024. Quant à l'encours des créances sur la clientèle, il a enregistré une baisse de 1,83%, s'établissant à 3 314 MD contre 3 376 MD au 30 juin 2024.

A fin juin 2025, les frais de personnel de ATB ont été comptabilisés à 80 contre 70,39 MD à fin juin 2024. Une hausse de 6% est notée pour ce qui est des charges générales d'exploitation avec un solde qui passe de 38 MD au 30 juin 2024 à 40 MD au 30 juin 2025.

Pour sa part, le résultat d'exploitation connait une baisse de 79% à 6 MD contre 26,190 MD à la fin du premier semestre 2024.