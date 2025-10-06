En 2023, le Pib en valeur du Sénégal base 2014 est estimé à 18 619,5 milliards de FCFA. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l'examen de sa répartition par région révèle d'importantes disparités.

En effet, informe l'Ansd, la région de Dakar, à elle seule, génère 46,0% de la richesse nationale, avec un Pib de 8 567,7 milliards de FCFA. Cette prédominance, ajoute l'Ansd, s'explique par la forte concentration d'unités économiques dans cette région.

Par ailleurs, les 71,3% du PIB national sont concentrés entre cinq (05) régions du pays à savoir Dakar (46,0%), Thiès (10,6%), Diourbel (5,4%), Saint-Louis (4,9%) et Kaolack (4,4%). Les neuf (09) autres régions contribuent à hauteur de 28,7% à la richesse produite dans le pays.

Sur le plan des secteurs d'activités économiques, explique-t-on, les régions de Thiès (12,3%), Kaffrine (9,6%) et Kolda (9,4%) sont les principales contributrices à la valeur ajoutée du secteur primaire en 2023. Cette dynamique s'explique par le poids de l'horticulture (maraîchage et cultures fruitières) à Thiès, ainsi que par l'importance des cultures céréalières et arachidières à Kaffrine et Kolda.

L'activité de la pêche est également très développée dans la région de Thiès. S'agissant du secteur secondaire, sa valeur ajoutée est essentiellement créée, en 2023, par les unités de production établies dans les régions de Dakar (53,0%), de Kédougou (11,9%) et de Thiès (10,6%). Le poids important de Kédougou dans ce secteur est lié au développement des activités extractives, notamment aurifères, dans cette région.

Enfin, les régions de Dakar (55,8%) et de Thiès (9,6%) dominent la création de valeur ajoutée du secteur tertiaire en 2023. Elles sont suivies par la région de Diourbel (6,0%) où l'activité commerciale se révèle particulièrement dynamique.

II. PIB régional par secteur d'activité 2022 et 15,6% en 2021. Les activités du secteur primaire représentent 17,4% du PIB en 2023, après 16,3% en À l'échelle régionale, ce secteur demeure le principal levier de création de richesse dans la majorité des régions du pays.

En effet, il représente une part significative du PIB dans les régions de Sédhiou (56,2%), Kaffrine (53,5%), Kolda (49,4%), Ziguinchor (40,0%), (29,7%), Louga (28,8%) et Thiès (20,1%). Fatick (39,5%), Tambacounda (38,7%), Matam (32,8%), Kaolack (31,1%), Saint-Louis Toutefois, la part de la valeur ajoutée des activités du primaire dans le PIB régional reste modeste à Diourbel (9,4%), et encore plus faible à Kédougou (7,8%) et à Dakar (2,5%).

S'agissant du secteur secondaire, la valeur ajoutée générée représente 22,9% du Pib en 2023, après 24,9% en 2022 et 23,9% en 2021. Ce secteur constitue le moteur de l'activité économique à Kédougou où il génère 76,0% de la richesse régionale en 2023. Cette performance s'explique par la présence de grandes entreprises actives dans l'exploitation de l'or.

Le secteur secondaire contribue significativement au Pib des régions de Dakar (26,4%), Diourbel (23,6%), et Thiès (22,9%). En dehors de ces zones, sa contribution reste en deçà de la moyenne nationale, oscillant entre 5,9% (Sédhiou) et 17,0% (Matam).

Le secteur tertiaire (commerce et autres services) a créé près de la moitié de la richesse nationale en 2023 (49,6%), après 49,8% en 2022 et 50,5% en 2021.

Au niveau régional, Dakar et Diourbel se distinguent par une forte prédominance des activités de service en 2023, représentant respectivement 60,1% et 55,1% de leur Pib régional, soit des niveaux supérieurs à la moyenne nationale. En outre, six (06) autres régions se caractérisent par des parts du secteur tertiaire dans le PIB dépassant 40% : Louga (48,9%), Thiès (44,8%), Saint-Louis (44,1%), Fatick (43,9%), Kaolack (43,5%), Ziguinchor (42,2%).

En 2023, le Pib par habitant au Sénégal est estimé à 1 027 202 FCFA, en moyenne. L'Ansd souligne que seules les régions de Kédougou et de Dakar présentent des niveaux supérieurs à la moyenne nationale, avec respectivement 2 725 107 FCFA et 2 139 558 FCFA. Dans les autres régions, le Pib par habitant varie entre 481 102 FCFA à Diourbel et 933 559 FCFA à Ziguinchor.