Soudan: Le Ministre de l'Énergie reçoit le Ministre des AE du Soudan du Sud

Le Ministre de l'Énergie, ingénieur-conseiller Al-Mutassim Ibrahim Ahmed, s'est réuni Dimanche dans son bureau le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Soudan du Sud, Mande Samaya Kamba ,où la réunion a examinée la poursuite de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie.

Le Ministre de l'Énergie a accueilli le Ministre des Affaires Etrangères et la délégation qui l'accompagnait, affirmant la continuation de la coopération dans les secteurs du pétrole et de l'énergie, soulignant l'importance de maintenir les pipelines, les stations de pompage et de traitement malgré tous les défis.

Il a également réitéré la continuation de la connexion électrique entre les deux pays, en expliquant que tous les obstacles ne constitueront pas un achoppement devant la coopération entre les deux parties.

Il a souligné la poursuite de la coopération et de l'échange d'expériences et a assuré au côté sud une pleine coopération dans les domaines de l'échange d'expertise, de la résolution des problèmes techniques et de la formation des cadres.

De son côté, le Ministre des Affaires Etrangères du Soudan du Sud a invité le Ministre de l'Énergie à se rendre à Juba prochainement.

Les discussions ont porté sur la coordination continue entre les deux parties et les compagnies des deux pays, ainsi que sur l'importance de la coopération conjointe pour attirer l'investissement étranger pour les deux pays.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Énergie, Dr Mohieddin Naeem, a souligné l'importance de la coordination et de la coopération entre les deux parties dans tous les domaines liés au secteur de l'énergie.

L'ambassadeur Essam Karar, ambassadeur du Soudan à Juba, a qualifié cette visite d'historique, du fait que la première par le ministre des Affaires étrangères sud-soudanais depuis le début de la guerre. Il a mis l'accent sur l'esprit de fraternité et la coopération étroite dans tous les domaines avec la partie sudiste.