Soudan: Le Premier Ministre préside une réunion du Comité économique pour discuter la situation économique

6 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, a présidé Dimanche à Port-Soudan la réunion du Comité économique, en présence de plusieurs ministres concernés et les représentants des institutions financières et économiques.

La réunion a discuté la situation économique actuelle dans le pays, les développements du taux de change et les politiques financières et monétaires, ainsi que les efforts déployés pour stabiliser et relancer l'économie nationale.

Au cours de la réunion, le Premier Ministre a affirmé la détermination du gouvernement à aller en avant pour la mise en oeuvre des réformes économiques et à renforcer la discipline financière et monétaire, soulignant la nécessité de la pleine coordination entre les institutions de l'État afin d'atteindre les objectifs souhaités en matière de stabilité et de croissance.

Il a expliqué que la phase actuelle exige un travail collectif et des efforts continus pour traiter les défis économiques, soulignant que ce dossier constitue une priorité absolue dans les agendas du gouvernement.

Il est attendu que les réunions du comité devraient dans les prochains jours pour suivre les résultats des discussions et mettre en place des mécanismes pour atteindre les résultats souhaités sur le terrain.

